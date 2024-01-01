Альтернативи - Storyclash

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...

Later

Later

later.com

Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.

Planoly

Planoly

planoly.com

Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.

Sendible

Sendible

sendible.com

Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.

LTK

LTK

shopltk.com

Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї ​​робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.

Snoopreport

Snoopreport

snoopreport.com

Переглядайте будь-яку активність в Instagram без встановлення програми. Подивіться, що хтось лайкає та підписується в Instagram за допомогою Snoopreport відстеження активності в Instagram

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.

Exolyt

Exolyt

exolyt.com

Провідний інструмент аналітики TikTok, який допомагає компаніям аналізувати облікові записи TikTok, отримувати глибокі звіти та експортувати дані.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, кімнату для роботи з кампаніями, звіти та аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вмісту тощо.

Awario

Awario

awario.com

Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.

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