Альтернативи - Storyblok
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодува...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com — це платформа для самостійної публікації, популярна для ведення блогів та інших робіт. Він належить і управляється Automattic, Inc. Він працює на модифікованій версії WordPress. Цей веб-сайт надає безкоштовний хостинг блогів для зареєстрованих користувачів і фінансово підтримується че...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Bubble
bubble.io
Bubble — це мова візуального програмування та платформа додатків як послуга, розроблена Bubble Group, яка дає змогу нетехнічним людям створювати веб-додатки без необхідності вводити код. Натомість користувачі малюють інтерфейс, перетягуючи елементи на полотно та визначаючи робочі процеси для керуван...
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud від Vercel надає розробникам досвід та інфраструктуру для створення, масштабування та захисту швидшого та більш персоналізованого Інтернету. Надаючи набір інструментів, який подобається командам інтерфейсу, і надаючи глобальну крайову інфраструктуру, Vercel розкриває потенціал розробн...
Framer
framer.com
Створення прототипу стало простим — код не потрібен, працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу.
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що завгодно. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові допис...
Duda
duda.co
Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продукти...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — це платформа візуальної розробки, яка дає змогу всій вашій команді швидко створювати веб-додатки продуктивного рівня, від внутрішніх інструментів до продуктів і веб-сайтів, орієнтованих на клієнтів. Plasmic долає межі безкодування, інтегруючись із вашою кодовою базою для нескінченних можли...
Builder.io
builder.io
Builder надає розробникам і маркетологам інструменти з підтримкою штучного інтелекту для швидкого перетворення дизайну в оптимізований веб-і мобільний досвід. Він надає інструмент проектування до коду на основі штучного інтелекту (Visual Copilot), який автоматично перетворює проекти Figma на чистий ...
Plesk
plesk.com
Наша головна місія в Plesk – спростити життя веб-професіоналів, щоб вони могли зосередитися на своїй основній діяльності, а не на управлінні інфраструктурою. Ключовими функціями платформи Plesk є автоматизація та керування доменами, обліковими записами електронної пошти, веб-додатками, мовами програ...
Hashnode
hashnode.com
Hashnode — це безкоштовна платформа для створення вмісту, яка дозволяє розробникам безкоштовно створювати повноцінний та оптимізований блог, зіставлений із їхнім власним доменом. Використання Hashnode дає вам величезну перевагу: Google та інші пошукові системи спрямовують трафік безпосередньо на ва...
Dorik
dorik.com
Dorik — це платформа для створення веб-сайтів зі штучним інтелектом, яка дозволяє будь-кому легко створити гарний веб-сайт за лічені хвилини без жодного досвіду дизайну чи кодування. Dorik — це гнучка, проста у використанні та одна з найдоступніших платформ для створення веб-сайтів.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
HostGator
hostgator.com
HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.
Strapi
strapi.io
Strapi — це провідна безголова CMS із відкритим кодом: 100% JavaScript, розширювана та повністю настроювана. Strapi дозволяє розробникам швидше створювати проекти, надаючи настроюваний API із коробки та надаючи їм свободу використання улюблених інструментів. Команди контенту використовують Strapi, щ...
Superblog
superblog.ai
Superblog — це надзвичайно швидка альтернатива WordPress і Medium. Ви можете зосередитися на написанні контенту замість SEO-аудиту, швидкості та дизайну.
Divhunt
divhunt.com
Створюйте власні дизайни веб-сайтів без будь-яких обмежень. Приєднуйтесь до революції без коду. Швидше, ніж найкращі інструменти без коду, і так само безмежно, як створення за допомогою власного HTML, CSS і JavaScript – ласкаво просимо до Divhunt.
Contentful
contentful.com
Contentful® Composable Content Platform об’єднує будівельні блоки вмісту, щоб створити один раз і повторно використовувати для будь-якого цифрового досвіду. Перша платформа API легко інтегрується з джерелами даних і новими функціями в міру розвитку цифрового досвіду та технологій. Завдяки вбудованій...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
Write.as
write.as
Write.as — це інструмент для написання та цифрової публікації, який дозволяє швидко висвітлити свої думки, де б ви не були. У той момент, коли ви відкриваєте програму, ви не бачите нічого, крім порожнього простору, який очікує ваших слів, незалежно від того, чи це ваш перший раз, чи ваш 127-й. Ми ус...
Cloudways
cloudways.com
Створено для виняткових вражень. Платформа керованого хмарного хостингу. Зосередьтеся на своєму бізнесі та уникайте всіх проблем із веб-хостингом. Наш керований хостинг гарантує неперевершену продуктивність, надійність і вибір із цілодобовою підтримкою, яка діє як ваша розширена команда, що робить C...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — це платформа для роботи з веб-сайтами (WebOps), яку найкращі розробники, маркетологи та ІТ використовують для створення, запуску та запуску своїх веб-сайтів Drupal і WordPress. Pantheon містить усі інструменти, необхідні професійним розробникам для створення передових сайтів, як-от проміж...
Piwigo
piwigo.com
Ваша бібліотека зображень. Простий і доступний. Piwigo — це веб-програма для керування вашою колекцією фотографій та інших медіафайлів. Завдяки вбудованим потужним функціям він забезпечує роботу фотогалерей по всьому світу. Piwigo допомагає організаціям централізувати, упорядковувати та публікуват...
Sanity.io
sanity.io
Sanity — це безголова CMS і багато іншого. Sanity доставляє вміст будь-куди (як безголова CMS). Крім того, Sanity забезпечує повну компонування завдяки повністю відокремленій системі обробки вмісту в режимі реального часу та повністю настроюваним робочим просторам вмісту з попередньо завантаженими і...
Directus
directus.io
Directus — це платформа відкритих даних, яка стоїть поруч із будь-якою новою або існуючою базою даних SQL, миттєво надаючи потужний набір інструментів для керування, візуалізації та підключення даних. Інженери отримують самодокументований REST і API GraphQL, перехоплювачі подій для логіки, детальн...
Drupal
drupal.org
Drupal — це програмне забезпечення для керування контентом. Він використовується для створення багатьох веб-сайтів і програм, якими ви користуєтеся щодня. Drupal має чудові стандартні функції, такі як легке створення вмісту, надійна продуктивність і чудова безпека. Але що відрізняє його від інших, т...
BlackMesh
qodeinteractive.com
Створіть ідеальний веб-сайт за допомогою преміальних тем WordPress, розроблених Qode Interactive. Відкрийте для себе дивовижні дизайни з широким вибором функцій і можливостей налаштування.