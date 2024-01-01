Альтернативи - Storyblok

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодува...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.com — це платформа для самостійної публікації, популярна для ведення блогів та інших робіт. Він належить і управляється Automattic, Inc. Він працює на модифікованій версії WordPress. Цей веб-сайт надає безкоштовний хостинг блогів для зареєстрованих користувачів і фінансово підтримується че...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble — це мова візуального програмування та платформа додатків як послуга, розроблена Bubble Group, яка дає змогу нетехнічним людям створювати веб-додатки без необхідності вводити код. Натомість користувачі малюють інтерфейс, перетягуючи елементи на полотно та визначаючи робочі процеси для керуван...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...

Vercel

Vercel

vercel.com

Frontend Cloud від Vercel надає розробникам досвід та інфраструктуру для створення, масштабування та захисту швидшого та більш персоналізованого Інтернету. Надаючи набір інструментів, який подобається командам інтерфейсу, і надаючи глобальну крайову інфраструктуру, Vercel розкриває потенціал розробн...

Framer

Framer

framer.com

Створення прототипу стало простим — код не потрібен, працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що завгодно. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові допис...

Duda

Duda

duda.co

Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продукти...

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic — це платформа візуальної розробки, яка дає змогу всій вашій команді швидко створювати веб-додатки продуктивного рівня, від внутрішніх інструментів до продуктів і веб-сайтів, орієнтованих на клієнтів. Plasmic долає межі безкодування, інтегруючись із вашою кодовою базою для нескінченних можли...

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder надає розробникам і маркетологам інструменти з підтримкою штучного інтелекту для швидкого перетворення дизайну в оптимізований веб-і мобільний досвід. Він надає інструмент проектування до коду на основі штучного інтелекту (Visual Copilot), який автоматично перетворює проекти Figma на чистий ...

Plesk

Plesk

plesk.com

Наша головна місія в Plesk – спростити життя веб-професіоналів, щоб вони могли зосередитися на своїй основній діяльності, а не на управлінні інфраструктурою. Ключовими функціями платформи Plesk є автоматизація та керування доменами, обліковими записами електронної пошти, веб-додатками, мовами програ...

Hashnode

Hashnode

hashnode.com

Hashnode — це безкоштовна платформа для створення вмісту, яка дозволяє розробникам безкоштовно створювати повноцінний та оптимізований блог, зіставлений із їхнім власним доменом. Використання Hashnode дає вам величезну перевагу: Google та інші пошукові системи спрямовують трафік безпосередньо на ва...

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik — це платформа для створення веб-сайтів зі штучним інтелектом, яка дозволяє будь-кому легко створити гарний веб-сайт за лічені хвилини без жодного досвіду дизайну чи кодування. Dorik — це гнучка, проста у використанні та одна з найдоступніших платформ для створення веб-сайтів.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.

Strapi

Strapi

strapi.io

Strapi — це провідна безголова CMS із відкритим кодом: 100% JavaScript, розширювана та повністю настроювана. Strapi дозволяє розробникам швидше створювати проекти, надаючи настроюваний API із коробки та надаючи їм свободу використання улюблених інструментів. Команди контенту використовують Strapi, щ...

Superblog

Superblog

superblog.ai

Superblog — це надзвичайно швидка альтернатива WordPress і Medium. Ви можете зосередитися на написанні контенту замість SEO-аудиту, швидкості та дизайну.

Divhunt

Divhunt

divhunt.com

Створюйте власні дизайни веб-сайтів без будь-яких обмежень. Приєднуйтесь до революції без коду. Швидше, ніж найкращі інструменти без коду, і так само безмежно, як створення за допомогою власного HTML, CSS і JavaScript – ласкаво просимо до Divhunt.

Contentful

Contentful

contentful.com

Contentful® Composable Content Platform об’єднує будівельні блоки вмісту, щоб створити один раз і повторно використовувати для будь-якого цифрового досвіду. Перша платформа API легко інтегрується з джерелами даних і новими функціями в міру розвитку цифрового досвіду та технологій. Завдяки вбудованій...

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...

Write.as

Write.as

write.as

Write.as — це інструмент для написання та цифрової публікації, який дозволяє швидко висвітлити свої думки, де б ви не були. У той момент, коли ви відкриваєте програму, ви не бачите нічого, крім порожнього простору, який очікує ваших слів, незалежно від того, чи це ваш перший раз, чи ваш 127-й. Ми ус...

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Створено для виняткових вражень. Платформа керованого хмарного хостингу. Зосередьтеся на своєму бізнесі та уникайте всіх проблем із веб-хостингом. Наш керований хостинг гарантує неперевершену продуктивність, надійність і вибір із цілодобовою підтримкою, яка діє як ваша розширена команда, що робить C...

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon — це платформа для роботи з веб-сайтами (WebOps), яку найкращі розробники, маркетологи та ІТ використовують для створення, запуску та запуску своїх веб-сайтів Drupal і WordPress. Pantheon містить усі інструменти, необхідні професійним розробникам для створення передових сайтів, як-от проміж...

Piwigo

Piwigo

piwigo.com

Ваша бібліотека зображень. Простий і доступний. Piwigo — це веб-програма для керування вашою колекцією фотографій та інших медіафайлів. Завдяки вбудованим потужним функціям він забезпечує роботу фотогалерей по всьому світу. Piwigo допомагає організаціям централізувати, упорядковувати та публікуват...

Sanity.io

Sanity.io

sanity.io

Sanity — це безголова CMS і багато іншого. Sanity доставляє вміст будь-куди (як безголова CMS). Крім того, Sanity забезпечує повну компонування завдяки повністю відокремленій системі обробки вмісту в режимі реального часу та повністю настроюваним робочим просторам вмісту з попередньо завантаженими і...

Directus

Directus

directus.io

Directus — це платформа відкритих даних, яка стоїть поруч із будь-якою новою або існуючою базою даних SQL, миттєво надаючи потужний набір інструментів для керування, візуалізації та підключення даних. Інженери отримують самодокументований REST і API GraphQL, перехоплювачі подій для логіки, детальн...

Drupal

Drupal

drupal.org

Drupal — це програмне забезпечення для керування контентом. Він використовується для створення багатьох веб-сайтів і програм, якими ви користуєтеся щодня. Drupal має чудові стандартні функції, такі як легке створення вмісту, надійна продуктивність і чудова безпека. Але що відрізняє його від інших, т...

BlackMesh

BlackMesh

qodeinteractive.com

Створіть ідеальний веб-сайт за допомогою преміальних тем WordPress, розроблених Qode Interactive. Відкрийте для себе дивовижні дизайни з широким вибором функцій і можливостей налаштування.

Переглянути

Desktop

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності