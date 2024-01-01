XR Books - Custom Story Creator — це платформа на основі штучного інтелекту, яка зосереджена на створенні індивідуальних графічних романів. Платформа використовує моделі GPT-4 і Stable Diffusion для створення унікальних візуальних наративів на основі наданих користувачем текстових підказок, що дозволяє користувачам створювати унікальні комікси чи аніме без потреби в технічних або дизайнерських навичках. З XR Books користувачі можуть зануритися в аніме та комікси, створені штучним інтелектом, відкриваючи безмежний світ персоналізованих графічних романів. Платформа пропонує різні варіанти налаштування згенерованих графічних романів, зокрема додавання нових розділів до існуючих романів або заміну чи оновлення вже існуючих розділів. XR Books пропонує як безкоштовні, так і платні плани, причому безкоштовний план надає обмежений доступ до функцій платформи, створених штучним інтелектом, і розширені параметри налаштування, доступні в платних планах. Користувачі можуть зберігати створені графічні новели у своєму обліковому записі або експортувати їх у різних форматах, наприклад PDF або файли зображень, для легкого обміну та друку. Платформа наразі пропонує аніме, комікси та дитячі оповідання, а варіант манги з’явиться незабаром. На платформі також є розділ із поширеними запитаннями (FAQ), де користувачі можуть знайти відповіді на типові запитання або зв’язатися з командою підтримки електронною поштою для отримання додаткової допомоги. Загалом, XR Books - Custom Story Creator є ефективним інструментом для любителів оповідання, які прагнуть створювати унікальні графічні оповіді за допомогою ШІ.

Вебсайт: customstorycreator.com

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