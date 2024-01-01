Альтернативи - Stormkit
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud від Vercel надає розробникам досвід та інфраструктуру для створення, масштабування та захисту швидшого та більш персоналізованого Інтернету. Надаючи набір інструментів, який подобається командам інтерфейсу, і надаючи глобальну крайову інфраструктуру, Vercel розкриває потенціал розробн...
Heroku
heroku.com
Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини He...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod — це платформа для розробників, яка надає на вимогу попередньо налаштовані хмарні середовища розробки (CDE), які автоматично інтегруються в будь-який інструмент, бібліотеку чи залежність, необхідну для створення програмного забезпечення. Щоб розпочати роботу з Gitpod, просто потрібно додати ф...
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...
Glitch
glitch.com
Glitch — це місце, де кожен може створити Інтернет. Це простий, але потужний інструмент для створення веб-сайтів і програм, який підтримується веселою та дружньою спільнотою творців — від новачків до досвідчених розробників. Glitch — це середовище для спільного програмування, яке живе у вашому брау...
Plesk
plesk.com
Наша головна місія в Plesk – спростити життя веб-професіоналів, щоб вони могли зосередитися на своїй основній діяльності, а не на управлінні інфраструктурою. Ключовими функціями платформи Plesk є автоматизація та керування доменами, обліковими записами електронної пошти, веб-додатками, мовами програ...
Render
render.com
Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.
IBM Cloud
ibm.com
Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst від Zoho — це найпростіша хмарна платформа розробки програмного коду. Catalyst пропонує широкий спектр безсерверних служб, AI/ML, DevOps і серверних служб. Завдяки Catalyst ви отримуєте все необхідне для розробки програми на єдиній уніфікованій платформі. Catalyst надає потужні можливості ш...
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud — це платформа як послуга (PaaS) для розгортання та запуску хмарних програм Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core через контейнери докерів і kubernetes.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard — це повноцінне рішення Ruby on Rails Support, яке дозволяє організаціям зосередитися на створенні та розробці програм замість того, щоб керувати своєю інфраструктурою. Оптимізована служба підтримує середовища Ruby on Rails, PHP і Node.js, а також будь-які інші мови, які ви хочете встано...
Kinsta
kinsta.com
Розширюйте свої веб-проекти за допомогою Kinsta. Найшвидший і надійний хостинг для сайтів, програм, баз даних і статичних сайтів WordPress. Нам довіряють понад 120 000 користувачів, від малих компаній до Fortune 500. Наші сайти побудовано на найшвидших серверах Google Cloud Platform у мережі Premium...
Exotel
exotel.com
Exotel — це вдосконалена платформа для залучення клієнтів, яка поєднує в собі CPaaS, багатоканальні контакт-центри та розмовний штучний інтелект, забезпечуючи понад 70 мільйонів щоденних розмов для понад 7100 компаній в Індії, Південно-Східній Азії, Близькому Сході та Африці. Наша платформа створена...
Modal
modal.com
Modal допомагає людям запускати код у хмарі. Ми вважаємо, що це найпростіший спосіб для розробників отримати доступ до контейнерних безсерверних обчислень без клопоту з керування власною інфраструктурою.
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M...
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, усі ваші послуги. Уніфікована платформа Koyeb дозволяє поєднувати мови, фреймворки та технології, які вам подобаються. Розгортайте будь-яку програму завдяки вбудованій підтримці популярних мов і вбудованому розгортанню контейнера Docker. Запускайте веб-сервіси та функції, керовані по...
Dagster
dagster.io
Від запиту на отримання до виробництва. Без зусиль. Платформа корпоративної оркестрації, яка ставить досвід розробника на перше місце, з повністю безсерверним або гібридним розгортанням, власним розгалуженням і готовими CI/CD.
Northflank
northflank.com
Комплексна платформа розробника для створення та масштабування мікросервісів, завдань і керованих баз даних із потужним інтерфейсом користувача, API та CLI.
Back4App
back4app.com
Back4app — це бекенд із низьким кодом для створення сучасних програм. Він прискорює розробку серверної частини, покращує продуктивність розробки, скорочує час виходу на ринок і масштабує програми без керування інфраструктурою.
Hostman
hostman.com
Hostman — це хмарна платформа, де розробники та технічні команди можуть розміщувати свої рішення: веб-сайти, магазини електронної комерції, веб-сервіси, програми, ігри тощо. З Hostman ви можете вільно вибирати послуги, резервувати стільки ресурсів, скільки вам потрібно, і керувати ними через зручний...
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Хмарні служби Red Hat® допомагають командам зосередитися на найважливішій для них роботі — швидкій розробці, розгортанні та еволюції додатків — тоді як надійні експерти керують інфраструктурою. Отримуйте доступ до хмарних пропозицій у консолі Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш ключ до модернізації ...
Stacktape
stacktape.com
Stacktape — це хмарна платформа розробки без DevOps. Він працює поверх AWS та інтегрує інших популярних постачальників хмарних послуг (наприклад, MongoDb Atlas). Це дозволяє кожному (навіть молодшому) розробнику розробляти, розгортати та запускати програми продуктивного рівня. Він автоматизує керува...
cloudplan
cloudplan.net
Спростіть робочі процеси та приватну хмару. Повністю інтегроване приватне хмарне рішення для керування даними, зберіганням, робочими процесами, документообігом і безпекою. Працює в хмарі, локальному, гібридному та багатохмарному середовищах!
Brainboard
brainboard.co
Brainboard — це платформа на основі штучного інтелекту для спільного візуального проектування та керування хмарною інфраструктурою. Це єдине рішення, яке автоматично генерує код IaC для будь-якого хмарного постачальника з вбудованим CI/CD.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy — це високопродуктивна хмарна платформа як послуга (PaaS), повністю резервована та автоматично масштабована, розроблена для простоти та ефективності. CloudJiffy прагне зробити хмарні обчислення простими та доступними для розробників усіх рівнів знань. За своєю суттю CloudJiffy дозволяє ми...
Timescale
timescale.com
Хмарний PostgreSQL для часових рядів, подій і аналітики. Timescale надає сучасним командам інженерів хмарну інфраструктуру даних, необхідну для роботи продуктів, орієнтованих на дані, які захоплюють їхніх клієнтів, допомагаючи їм створювати швидше, ефективно масштабувати та витрачати менше. Часова ш...