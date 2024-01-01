Альтернативи - Stork
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб спонукати людей спілкуватися та працювати разом. Workplace – це корпоративна платформа підключе...
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Stackfield
stackfield.com
Високонадійна співпраця для бізнес-команд. Як німецька платформа, головним пріоритетом Stackfields є захист даних європейських компаній за допомогою найкращих можливих заходів!
CommPeak
commpeak.com
Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab — це корпоративна платформа для спільної роботи, яка безпечно та швидко забезпечує зв’язок у будь-який час, де б ви не були. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ - Все, що вам потрібно, в одному місці - єдина програма для голосу, відео, обміну повідомленнями, присутності, конференцій, мобільності та кома...
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming дзвонить людям похилого віку та підключає їх до вашої прямої трансляції за допомогою традиційного телефону кожного разу, коли вона починається.
Voximplant
voximplant.com
Voximplant — це комунікаційна платформа як послуга, яка дозволяє розробникам додавати функції зв’язку в режимі реального часу (голос, відео та обмін повідомленнями) у свої програми без необхідності створювати будь-яку серверну інфраструктуру. Архітектура Voximplant розроблена для безсерверної роботи...
LoopUp
loopup.com
LoopUp — це рішення преміум-класу для конференц-дзвінків, яке дозволяє легко проводити високоякісні віддалені зустрічі, забезпечуючи безпеку, необхідну для корпоративних користувачів. Навчання не потрібно. Понад 7000 компаній у всьому світі довіряють LoopUp проведення важливих віддалених зустрічей в...