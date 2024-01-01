Stockpulse — це інструмент на основі штучного інтелекту (AI), який спеціалізується на аналізі фінансових новин і спільнот. Він використовує такі функції, як великі мовні моделі, щоб надавати інформацію з різноманітних фінансових медіаджерел. Фірма пропонує широкий спектр послуг для різноманітних секторів, включаючи кількісне управління активами, брокерів, бірж і фінансових регуляторів, приватні і сімейні офіси, управління репутацією, ринки криптовалют і кіберрозвідку. Інструмент має різні рішення, такі як набори даних, набори даних для навчання LLM, автоматизовані звіти штучного інтелекту, альфа-сигнали штучного інтелекту, галузевий аналізатор та аналіз злочинів і кіберрозвідки. Stockpulse підтримує прийняття кількісних рішень на основі даних для широкого кола учасників фінансових ринків шляхом збору, аналізу та підключення альтернативних даних із всесвітніх онлайн-джерел за допомогою ШІ та методів машинного навчання. Він також зосереджується на аналізі настроїв, щоб підключитися до колективної активності користувачів у соціальних мережах, пропонуючи унікальні набори штучного інтелекту та інструментів глибокого навчання для підвищення конкурентних переваг своїх користувачів.

Вебсайт: stockpulse.ai

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