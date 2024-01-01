Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Steelcase Store» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Steelcase Store пропонує широкий асортимент офісних і домашніх офісних меблів, призначених для підвищення продуктивності та комфорту. Їхня продукція включає ергономічні стільці, столи, рішення для зберігання та аксесуари, що задовольняють як індивідуальні, так і корпоративні потреби. Магазин робить акцент на якості та інноваційному дизайні, гарантуючи, що їхні меблі відповідають сучасним вимогам робочого простору. Steelcase також пропонує рішення для створення гнучких робочих середовищ для співпраці.

Вебсайт: store.steelcase.com

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