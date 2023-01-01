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Альтернативи - StatSocial

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

BrandMentions

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMentions копає кожен куточок Інтернету, щоб знайти всі згадки брендів про будь-кого чи будь-що. Використовуйте його для моніторингу брендів і ЗМІ, стеження за конкурентами, управління репутацією, прослуховування в Інтернеті та соціальних мережах і багато іншого!

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Ми використовуємо абсолютно новий підхід до реклами у відкритому Інтернеті.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI — це платформа для управління брендом на основі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді...

GWI

GWI

gwi.com

Дослідження споживачів на вимогу за допомогою GWI. Зрозумійте свою аудиторію миттєво, маючи під рукою глобальні дані споживачів.

Audiense

Audiense

audiense.com

Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...

Latana

Latana

latana.com

Завдяки технології машинного навчання Latana Brand Tracking допомагає брендам приймати кращі маркетингові рішення, надаючи масштабовану інформацію про управління брендом.

Choozle

Choozle

choozle.com

Choozle — це програмне забезпечення для цифрової реклами, доступне всім маркетологам і рекламодавцям. Ми робимо цифрову рекламу легкою та простою. Дізнайтеся більше тут!

Zinklar

Zinklar

zinklar.com

Платформа SaaS, яка забезпечує результати в реальному часі та перетворює Consumer Insights на щоденне рішення для брендів у всьому світі. Він пропонує брендам продукт, який традиційно купується через агентства з дослідження ринку на основі річної передплати. Простий, легкий і за допомогою команди сп...

Trensition

Trensition

trendtracker.ai

Компанія Trensition розробила платформу стратегічного аналізу на основі ШІ під назвою Trendtracker, яка допомагає організаціям приймати більш обґрунтовані стратегічні рішення. Trendtracker постійно дає вам персоналізований погляд на ваше майбутнє. Trendtracker надає вам на 100% налаштоване, заснован...

MFour

MFour

mfour.com

MFour надає компаніям можливість легкого доступу до експертної інформації про споживачів і поведінкових даних, щоб краще зрозуміти цільову аудиторію, оптимізувати стратегії кампаній і сприяти розвитку бізнесу. Створена на основі найповнішого та надійного уніфікованого набору даних, MFour Studio є єд...

Upsiide

Upsiide

upsiide.com

Upsiide — це платформа SaaS, створена та постійно вдосконалювана експертами зі споживачів Dig Insights. Upsiide дозволяє вдосконалювати та перевіряти ваші інноваційні ідеї ефективніше та результативніше. ... Показати більше Організації, які переносять свій інноваційний процес на платформу Upsiide, з...

BrandTruth

BrandTruth

brandtruth.com

BrandTruth — це платформа управління досвідом бренду (BXM) для оптимізації психографіки та основних цінностей, одночасно надихаючи на згуртування команди. Платформа BrandTruth виявляє та оптимізує архетип бренду завдяки колективному досвіду команди десятків, сотень або навіть тисяч учасників. Запате...

Upwave

Upwave

upwave.com

Аналітична платформа для реклами бренду Ми знаємо, що ваші короткострокові показники не підтверджують цінність ваших інвестицій у бренд. Upwave надає вам уніфіковане міжмедійне рішення для вимірювання довгострокової реклами бренду на початку послідовності. Інформаційні панелі в реальному часі, що он...

Locobuzz

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz — це відзначена нагородами платформа аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність певної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні м...

Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

Цінні, чіткі, вагомі та чудові ідеї з відео, публікацій у соціальних мережах, неструктурованих текстових даних на сторінках продукту, щоб допомогти вам краще зрозуміти думки, почуття, мотивацію та процеси прийняття рішень ваших клієнтів. Comments Analytics – це інструмент штучного інтелекту, який за...

quantilope

quantilope

quantilope.com

quantilope автоматизує дослідження споживачів, щоб отримати доступ до високоякісної інформації швидко та легко. Наша Consumer Intelligence Platform пропонує вдосконалені кількісні та якісні рішення на основі ШІ для підтримки прийняття рішень на основі даних. Заснована в 2014 році компанія quantilope...

Attest

Attest

askattest.com

Attest — це платформа дослідження споживачів, яка замінює здогадки фактами. Ми робимо простим і швидким доступ до цільової аудиторії та відкриття можливостей за допомогою даних споживачів. Ми робимо це, об’єднуючи найкращі дослідницькі технології та людський досвід. Такі відомі бренди, як Unilever, ...

Suzy

Suzy

suzy.com

Suzy — це наскрізна платформа аналізу споживачів, яка об’єднує кількісні, якісні та високоякісні аудиторії в єдину підключену дослідницьку хмару. Набір продуктів Suzy дозволяє проводити надійні та повторювані дослідження — ефективно та в масштабі.

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

Шаблон людей надає компаніям інформацію про аудиторію, використовуючи науку про дані, щоб перетворити публічне вираження на дієві набори персонажів. Традиційне дослідження ринку займає багато часу, ненадійне за масштабом і схильне до упередженості. People Pattern використовує складні методи науки п...

Zoomph

Zoomph

zoomph.com

Zoomph допоможе вам виміряти цінність спонсорства та зрозуміти вашу аудиторію як наскрізну платформу для аналізу аудиторії та оцінки спонсорства.

Resonate

Resonate

resonate.com

Платформа Resonate Ignite — це єдина платформа для споживчих даних і аналітики на базі штучного інтелекту, яка плавно прискорює розуміння в дії. Увійдіть, щоб отримати миттєвий доступ до надрелевантних, свіжих досліджень споживчого ринку про сучасного споживача. Ignite надає в режимі реального часу ...

BrandOps

BrandOps

brandops.io

Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, бренда...

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Керуйте всім своїм маркетингом впливу в одному місці. Знаходьте впливових осіб, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...

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