Stacktape

Stacktape

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Вебсайт: stacktape.com

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Stacktape — це хмарна платформа розробки без DevOps. Він працює поверх AWS та інтегрує інших популярних постачальників хмарних послуг (наприклад, MongoDb Atlas). Це дозволяє кожному (навіть молодшому) розробнику розробляти, розгортати та запускати програми продуктивного рівня. Він автоматизує керування інфраструктурою, пакетування вихідного коду, розгортання та багато іншого. На відміну від інших рішень, Stacktape потужний (як AWS CloudFormation або Terraform) і простий у використанні (як Heroku або Firebase) водночас. Крім інших переваг, це усуває потребу у відданих експертах DevOps/Cloud і робить розробників більш продуктивними.
Категорії:
Software Development
Програмне забезпечення Cloud Platform as a Service (PaaS).

Вебсайт: stacktape.com

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