Альтернативи - StackPath

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...

Vercel

Vercel

vercel.com

Frontend Cloud від Vercel надає розробникам досвід та інфраструктуру для створення, масштабування та захисту швидшого та більш персоналізованого Інтернету. Надаючи набір інструментів, який подобається командам інтерфейсу, і надаючи глобальну крайову інфраструктуру, Vercel розкриває потенціал розробн...

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення оцифрування завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.

Control D

Control D

controld.com

Control D — це настроювана платформа фільтрації DNS і перенаправлення трафіку, яка використовує захищені протоколи DNS, як-от DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS і DNS-over-QUIC, із підтримкою Legacy DNS. - Блокуйте зловмисні загрози - Блокуйте небажані типи контентної мережі (реклама та трекери, телеметрі...

DNS Made Easy

DNS Made Easy

dnsmadeeasy.com

DNS Made Easy пропонує доступні послуги керування DNS, якими легко керувати та надзвичайно швидко. Налаштуйтеся за лічені хвилини та насолоджуйтесь найшвидшим і найнадійнішим керованим DNS у галузі.

BunnyCDN

BunnyCDN

bunny.net

bunny.net — це проста, але потужна платформа доставки вмісту, яка пропонує блискавичну продуктивність за невелику частку вартості з безкоштовним SSL, Brotli, HTTP/2 і ціною 100% Pay As You Go.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix — це біла мітка потокового відео та платформа OTT (Over-The-Top), яка пропонує хмарні рішення для потреб IPTV і VOD (відео на вимогу). Це дозволяє компаніям і окремим особам легко створювати та запускати власні сервіси потокового відео без необхідності будувати все з нуля. Vodlix забезпечує ...

ClouDNS

ClouDNS

cloudns.net

ClouDNS забезпечує швидкий і безпечний безкоштовний DNS-хостинг і преміальний DNS-хостинг із глобальною мережею DNS Anycast.

CDNetworks

CDNetworks

cdnetworks.com

CDNetworks, заснована в 2000 році, є мережею доставки контенту (CDN), яка надає технологію, мережеву інфраструктуру та клієнтські послуги для доставки Інтернет-контенту та програм. Компанія позиціонує себе як багатонаціональний постачальник послуг доставки контенту, приділяючи особливу увагу ринкам ...

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly — американський постачальник послуг хмарних обчислень. Він описує свою мережу як крайову хмарну платформу, яка розроблена, щоб допомогти розробникам розширити свою основну хмарну інфраструктуру до краю мережі, ближче до користувачів. Хмарна платформа Fastly edge включає мережу доставки контен...

ArvanCloud

ArvanCloud

arvancloud.com

ArvanCloud пропонує інтегровані хмарні сервіси, такі як CDN, Cloud DNS, Cloud Security, Cloud datacenter, Cloud storage, VoD, Livestream і відеореклама.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri – це компанія, заснована Деніелом Б. Сідом (засновником проекту OSSEC) у 2010 році. Ми очищаємо та захищаємо веб-сайти. Забезпечте безпеку всіх своїх веб-сайтів. Ми усуваємо хаки та запобігаємо майбутнім атакам. Хмарна платформа для кожного сайту.

CDN77

CDN77

cdn77.com

CDN77 допомагає найбільш затребуваним і широкодоступним веб-сайтам і програмам у світі надавати найкращі можливості в Інтернеті понад мільярду користувачів щомісяця. Щосекунди ми отримуємо понад 9 000 000 HTTP-запитів. Щодня ми реєструємо піки трафіку понад 55 Тбіт/с. І щомісяця ми успішно пом’якшує...

Bytescale

Bytescale

bytescale.com

Bytescale — найкращий спосіб подавати зображення, відео та аудіо для веб-програм. Включає: Fast CDN, Storage та API обробки медіа.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack — це провідне комплексне рішення для швидкості роботи сайту, яке оптимізує понад 190 000 веб-сайтів у всьому світі. NitroPack поєднує в собі всі функції, які можуть знадобитися власнику веб-сайту, щоб пришвидшити роботу свого сайту, передати основні веб-показники та збільшити кількість кон...

Medianova

Medianova

medianova.com

Medianova надає глобальні рішення CDN і хмарні платформи з досвідом потокової передачі, кодування, кешування, мікрокешування, гібридного CDN і прискорення веб-сайтів. Маючи присутність у 20 країнах і 100% мережу будь-якості, що працює на твердотільних накопичувачах, Medianova є однією з найшвидших з...

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Ми уявляємо собі надійніший, швидший і безпечніший світ Інтернету з можливостями та прозорістю. Mlytics використовує інтелектуальне рішення Multi CDN, щоб допомогти підвищити продуктивність вашого веб-сайту в усьому світі та запобігти простоям. Ми розробили унікальну платформу надання досвіду, яка з...

KeyCDN

KeyCDN

keycdn.com

KeyCDN — це проста, швидка та надійна мережа доставки вмісту з понад 25 точками доступу, стратегічно розташованими по всьому світу. KeyCDN пропонує найнижчу ціну в $0,04/ГБ (у кожному регіоні), оплату за використання та багато розширених функцій, таких як підтримка HTTP/2, безкоштовний SSL, миттєве ...

ImageEngine

ImageEngine

imageengine.io

Прискорення швидкості сайту за допомогою автоматичної оптимізації зображень: Збільште час завантаження сторінки, оптимізувавши зображення, налаштовані на пристрій кінцевого користувача, за допомогою нашого пристрою CDN для зображень. Почніть 30-денну безкоштовну пробну версію, кредитна картка не по...

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR — це комплексне рішення для керування вразливістю на основі оцінки ризиків, яке кількісно визначає кіберризик. Він дає організаціям безпрецедентне уявлення про їхній рівень ризику та пропонує дієві кроки для зменшення ризику. Це також надає командам із кібербезпеки та ІТ-команд спільну п...

Filestack

Filestack

filestack.com

Filestack — це оптимальний сервіс обробки файлів для розробників. Легко завантажуйте файли у свій додаток у 3,6 раза швидше та в 100 разів надійніше. Потім ці завантажені файли можна просто трансформувати між типами файлів без втрати якості. Filestack забезпечує швидку, надійну та безпечну доставку,...

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту (CDN) і постачальником хмарних послуг, який зосереджується на оптимізації роботи в Інтернеті для користувачів і компаній. Ключові характеристики: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб-вмісту та програм, забезпечуючи швидкий і надійний доступ д...

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні Acc...

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia є найбільшим і провідним хостинг-провайдером Швеції з 1999 року. Ми пропонуємо прості, безпечні та надійні послуги з найкращою підтримкою на ринку.

Pinata

Pinata

pinata.cloud

Pinata спрощує завантаження в IPFS і отримання вмісту з мережі з надзвичайною швидкістю завдяки виділеним шлюзам.

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

Сучасна система захисту серверів із комплексною платформою BitNinja пропонує розширене рішення безпеки сервера з проактивною та уніфікованою системою, призначеною для ефективного захисту від широкого спектру зловмисних атак. BitNinja стане першим інструментом захисту серверів, який захищає сервери W...

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання ...

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

Ваша комплексна платформа WordPress. Оптимізуйте та керуйте кількома сайтами WP за допомогою наших відзначених нагородами плагінів, виділеного хостингу, потужних інструментів керування сайтом і 5-зіркової підтримки. З 2006 року WPMU DEV створює високоякісні рішення WordPress, допомагаючи більш ніж ...

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

Chinafy — це платформа на основі SaaS, яка реконструює та перепроектує веб-сайти для досягнення швидшої роботи в Китаї. На сьогоднішній день це єдина платформа веб-сумісності, яка здатна досягти практично наземної продуктивності, офшорної. Платформа встановлюється на веб-сайти, щоб допомогти їм швид...

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...

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