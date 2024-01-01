Альтернативи - Stack Moxie
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...
Qase
qase.io
Єдина робоча область для ручних і автоматизованих тестів. Система керування тестуванням для команд розробників і контролю якості, яка допомагає прискорити тестування програмного забезпечення.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Створюйте або записуйте автоматизовані тести для свого веб-сайту чи програми прямо у вашому браузері. Постійно запускайте їх, щоб виявляти помилки та регресії. Кодування не потрібно.
Sauce Labs
saucelabs.com
Найбільша в світі хмара безперервного тестування веб- і мобільних додатків. Доступ до веб-браузерів, мобільних емуляторів, симуляторів і справжніх мобільних пристроїв.
Virtuoso
virtuoso.qa
Функціональний інтерфейс користувача та інструмент наскрізного тестування. Поєднання роботизованої автоматизації процесів, штучного інтелекту та програмування на природній мові для забезпечення неперевершеного авторського досвіду, скорочуючи обслуговування тестів майже до нуля.
TestProject
testproject.io
Безкоштовна автоматизація тестування для всіх. На основі спільноти. TestProject — це безкоштовна наскрізна платформа автоматизації тестування для Інтернету, мобільних пристроїв і тестування API, яка підтримується спільнотою автоматизації тестування №1.
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Платформа контролю якості Rainforest поєднує автоматизацію тестування без використання коду та професійну перевірку якості, щоб допомогти вам випускати якісне програмне забезпечення.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Мобільні додатки наступного покоління та Хмара кросбраузерного тестування Забезпечте неперевершений цифровий досвід із нашим наступним поколінням Хмарна платформа тестування на основі ШІ. Забезпечте виняткову взаємодію з користувачем на всіх пристроях і в усіх браузерах.
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Waldo
waldo.com
Waldo — це єдине рішення для тестування без використання коду, створене з нуля, без залучення сценаріїв, щоб ефективно масштабувати автоматизацію тестування та позбутися необхідності вибирати між швидкістю випуску та якістю продукту.
Reflect
reflect.run
Неперевершено швидке автоматизоване тестування. Reflect робить регресійні тести легкими у створенні та безболісними для обслуговування. Команди швидкого розвитку використовують Reflect для виявлення помилок, не сповільнюючи швидкість розробки.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...
Meticulous
meticulous.ai
Автоматично виловлюйте візуальні регресії у своїй веб-програмі, відтворюючи трафік користувача. Тестування з коробки без обслуговування.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — це програмне забезпечення для тестування електронної пошти, яке дозволяє отримувати та тестувати електронну пошту, допомагаючи створювати, тестувати та презентувати свій продукт.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — це потужна платформа автоматизації тестування з відкритим вихідним кодом, яка працює з коробки та дозволяє створювати тести для веб-додатків, мобільних додатків і API всього за кілька хвилин. Повна платформа Testsigma об’єднує всі можливості традиційного фрагментованого стеку тестів. -Пр...
K2View
k2view.com
У K2view ми віримо, що кожне підприємство повинно мати можливість використовувати свої дані, щоб стати такими ж проривними та гнучкими, як найкращі компанії у своїй галузі. Наша платформа Data Product Platform надає надійне, цілісне уявлення в режимі реального часу про все, що є важливим для бізнес...
Endtest
endtest.io
Створення, підтримка та виконання тестів може бути складним і трудомістким. Платформа з низьким кодом Endtest дозволяє будь-кому у вашій команді створювати тести з високим рівнем охоплення для веб-додатків і мобільних додатків без передового досвіду інженерного забезпечення якості.
Keysight
keysight.com
Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи...
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфон, приставка) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільн...
Autify
autify.com
Autify — це платформа автоматизації тестування без коду, яка дозволяє будь-кому виконувати тестування автоматизації. Він використовує штучний інтелект (AI) для підтримки тестових сценаріїв.
QA Sphere
qasphere.com
QA Sphere — це система керування тестуванням, зосереджена на простоті та ефективності. Розроблений для команд, які шукають економічного підходу до забезпечення якості, він надає основні інструменти, інтуїтивно зрозумілі та прості у використанні. Основні функції включають: • QA Sphere пропонує прости...
TestCollab
testcollab.com
Test Collab — це сучасне програмне забезпечення для керування тестуванням, яке допомагає командам у всьому світі перевіряти якість. За допомогою TestCollab ви можете планувати свій процес тестування та співпрацювати з членами вашої команди в режимі реального часу. Після завершення тестів ви отримаєт...
Testworthy
testworthy.us
Наше бачення полягає в тому, щоб допомогти організаціям досягти максимального бажаного ефекту за допомогою нашого програмного забезпечення для забезпечення якості. Місія полягає в тому, щоб забезпечити розробку високоякісних програмних продуктів без шкоди для швидкості, співпраці чи гнучкості. Testw...
Testiny
testiny.io
Тестини. Ваше потужне рішення для керування тестами. Інструмент керування тестуванням керує всіма вашими ручними й автоматизованими тестами та тестами в одному місці. Простий у користуванні інтерфейс, багаті звіти та повна інтеграція з Jira, GitLab, GitHub тощо. Готовий до роботи на підприємстві з ж...
DoesQA
does.qa
Автоматизація тестування без коду з простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача з функцією перетягування. Складні тести можуть легко створюватися та підтримуватися будь-яким членом вашої команди, що дає змогу QA йти в ногу з розробкою, скорочуючи витрати.
QATTS
qatts.com
Наскрізне програмне забезпечення для автоматизації тестування нового покоління, створене для підприємства. " Проводьте роботу швидше, максимізуйте охоплення тестування та отримайте максимальну рентабельність інвестицій від автоматизації тестування за допомогою QATTS — найповнішої в галузі наскрізної...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — це повне рішення TAAS (Test Automation As Service). Його хмарна платформа автоматизації безкодового тестування на основі NLP ідеальна для гнучкої розробки. Будь-який член гнучкої команди може розробити автоматизацію тестування In-Sprint простою англійською мовою. Тестові сценарії мож...
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy створено з нуля як платформу автоматизації тестування без використання коду, яка використовує тестування на основі штучного інтелекту, щоб дозволити створювати тести один раз і запускати будь-де без написання жодного рядка коду. Використовуючи нашу бібліотеку реальних пристроїв, ви можете запус...
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA дозволяє генерувати та автоматизувати тести без жодного рядка коду! Ви можете створювати багаторазові кросбраузерні тестові випадки для регресійного тестування та синтетичного моніторингу.