Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Stably» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Стабільно допомагає командам інженерів швидко розвиватися, не ламаючи речі. Ми робимо це за допомогою штучного інтелекту для автоматичного створення, запуску та підтримки ваших тестів E2E.

Вебсайт: stably.ai

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