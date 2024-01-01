少数派

少数派

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Вебсайт: sspai.com

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Меншість прагне краще використовувати цифрові продукти або наукові методи, щоб допомогти користувачам підвищити ефективність роботи та якість життя.

Вебсайт: sspai.com

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