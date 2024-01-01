Альтернативи - Squirt.org

Grindr

Grindr

grindr.com

Grindr — це соціальна мережа та програма онлайн-знайомств для геїв, бісексуалів, транссексуалів і диваків. Це був один із перших геосоціальних додатків для чоловіків-геїв, коли він був запущений у березні 2009 року, і з тих пір став найбільшим і найпопулярнішим мобільним додатком для геїв у світі. В...

Tinder

Tinder

tinder.com

Tinder — це програма для геосоціальних мереж і онлайн-знайомств, яка дозволяє користувачам анонімно ставити лайк або не подобається іншим профілям на основі їхніх фотографій, невеликої біографії та спільних інтересів. Коли два користувачі «збігаються», вони можуть обмінюватися повідомленнями. Tinder...

Plenty of Fish

Plenty of Fish

pof.com

Plenty Fish Free Dating (POF) — це місце, де неодружені спілкуються більше, ніж будь-який інший додаток для знайомств. POF — це більше, ніж просто програма для знайомств. Це досвід. POF розроблений, щоб допомогти самотнім знайти щасливі стосунки! У нас є більшість БЕЗКОШТОВНИХ функцій, включаючи Mee...

Bumble

Bumble

bumble.com

Бамбл змінив на краще те, як люди зустрічаються, знаходять друзів і сприймають зустрічі онлайн. Жінки роблять перший крок. На iPhone + Android.

Zoosk

Zoosk

zoosk.com

Знайомства веселі... без ігор. Підбирайте одинаків по всьому світу вже понад 13 років!

Badoo

Badoo

badoo.com

Ласкаво просимо на Badoo, місце для побачень! У суспільстві, яке наживається на нашій невпевненості в собі, Badoo — це місце, де варто бути справжнім, невибагливим тобою. Ми боремося з неоднозначністю сучасних побачень за допомогою автентичної, нефільтрованої розмови. Ми віримо, що справжній зв’язок...

Pure

Pure

pure.app

PURE — це програма для знайомств для допитливих креативників, щоб показати себе в найграйливішій версії себе. Це простір, де можна бути відкритим у своїх бажаннях, чесним у своїх намірах і чітко визначити свої межі. Спілкуйтеся з однодумцями, щоб створювати та досліджувати нові захоплюючі враження ...

Match

Match

match.com

Матч піднімає знайомства до вашого рівня. Тому що давайте подивимося правді в очі: коли ви готові до чогось більшого, ви можете виконувати гімнастику для великого пальця ліворуч і праворуч. Завдяки 25-річному досвіду та експертам зі знайомств у реальному житті наш додаток надасть вам необхідні відом...

OkCupid

OkCupid

okcupid.com

OkCupid — це єдина програма для знайомств, яка підбирає вам те, що для вас важливо. Ви заслуговуєте на те, щоб знайти того, кого шукаєте. Зустрічайте їх сьогодні!

OurTime

OurTime

ourtime.com

Зрілі неодружені довіряють www.ourtime.com для найкращих побачень у 50+. Тут літні неодружені спілкуються заради любові та спілкування.

ROMEO

ROMEO

romeo.com

Найкращий вибір для гей-побачень. Знайомтеся з хлопцями, заводьте друзів або шукайте любов на веб-сайті ROMEO, у додатку для iOS або Android. Щасливого побачення!

SilverSingles

SilverSingles

silversingles.com

Шукаєте понад 50 побачень? SilverSingles — це понад 50 сайтів знайомств для знайомств із самотніми людьми поблизу вас. Саме час спробувати себе в онлайн-побаченнях!

AdultFriendFinder

AdultFriendFinder

adultfriendfinder.com

Приєднуйтесь до найбільшої у світі мережі знайомств і соціальної мережі для дорослих.

Inner Circle

Inner Circle

theinnercircle.co

Відчуваєш гаряче гаряче гаряче? Давайте призначимо вам побачення. Ми сміємо зустрічатися краще Ласкаво просимо до програми, яка наважується знову зробити побачення чудовими. Ми об’єднуємо підібране коло дуже крутих одинаків, щоб зустрічатися, спілкуватися та зустрічатися в реальному житті. За од...

happn

happn

happn.app

З більш ніж 100 мільйонами членів, happn — це програма для знайомств, яка дозволяє вам знайти всіх, з ким ви зустрічалися; люди доля розпорядилася зустрітися. Ставте лайки до профілів, які привернули вашу увагу, закохайтесь і, що найголовніше, збирайтеся разом!

Adam4Adam

Adam4Adam

adam4adam.com

Adam4Adam — це програма для знайомств, створена спеціально для чоловіків-геїв для легких або випадкових побачень і, можливо, більше.

EliteSingles

EliteSingles

elitesingles.com

Шукаєте додаток для знайомств понад 30? Освічені неодружені? Ви в правильному місці! Понад 85% наших учасників EliteSingles мають освіту вище середнього, і наші користувачі переважно віком 30-50 років. Тисячі місцевих самотніх жінок і чоловіків уже знайшли кохання через додаток для знайомств EliteSi...

Gaydar

Gaydar

gaydar.net

Gaydar є одним із найкращих сайтів знайомств для геїв та бісексуалів. Мільйони хлопців, як ти, шукають дружби, побачень і стосунків. Поділіться своїми інтересами та хобі, і Гайдар знайде вас.. Приєднуйтеся зараз безкоштовно, переглядайте та надсилайте повідомлення. Новий дизайн, чати та плани подоро...

Flirt

Flirt

flirt.com

Познайомтеся з кокетливими одинаками поблизу вас на найкращому сайті знайомств. Переглядайте знайомства, спілкуйтеся в Інтернеті та починайте зустрічатися. Понад 400 000 користувачів онлайн. Безкоштовна та проста реєстрація.

Meetic

Meetic

meetic.com

Зареєструйтеся безкоштовно на Meetic, серйозному сайті знайомств, де ви можете переглянути профілі тисяч неодружених людей по всій Франції. Meetic – це французька служба онлайн-знайомств, заснована в листопаді 2001 року та входить до складу Match Group з 2013 року.

Asian Dating

Asian Dating

asiandating.com

Познайомтеся з неодруженими азіатами на AsianDating, найнадійнішому азіатському сайті знайомств із понад 4,5 мільйонами учасників. Приєднуйтеся зараз і почніть створювати важливі зв’язки!

eDate

eDate

edate.com

Почніть грати в онлайн-знайомства Spin To Win! Це віртуальні слоти та гра онлайн-знайомств, де ви отримуєте 10 БЕЗКОШТОВНИХ обертань на день, щоб побачити місцевих одинаків, з якими ви можете знайти пару! Вигравайте миттєві виграші, як-от безкоштовні повідомлення в чаті, покращення профілю, додатков...

MillionaireMatch

MillionaireMatch

millionairematch.com

Найбільший оригінальний сайт знайомств для мільйонерів з 2001 року. Понад 5 мільйонів високоякісних привабливих жінок і багатих чоловіків, які шукають серйозних стосунків.

eHarmony

eHarmony

eharmony.com

eharmony — це сайт знайомств із понад 20-річним досвідом. Наш підбір допоможе вам знайти справжнє кохання. Зареєструйтеся безкоштовно та познайомтеся з тисячами однодумців.

Dating.com

Dating.com

dating.com

Dating.com — це сайт знайомств, де ви можете поринути у світ спілкування, веселощів і романтики з відповідальними неодруженими по всьому світу. Знайомства ще ніколи не були такими простими!

Mamba

Mamba

mamba.ru

Mamba — це мережа соціальних відкриттів/сайтів знайомств, яка включає приблизно 25 000 незалежних сайтів і розділів знайомств на великих порталах і видавничих сайтах.

Bumpy

Bumpy

bumpy.app

Зустрічайтеся на міжнародному рівні, щоб зустрічатися з неодруженими по всьому світу. Іноземний сайт знайомств. Спробуйте безкоштовно №1 міжнародний додаток для знайомств в App Store і Google Play, щоб знайти нових друзів по всьому світу.

Seeking

Seeking

seeking.com

Seeking.com — найбільший сайт знайомств для успішних і привабливих людей. Приєднуйтеся до понад 46 мільйонів шукачів і покращте свій досвід знайомств! Спочатку на SeekingArrangement.com

DateMyAge

DateMyAge

datemyage.com

Зрілі неодружені молоді серцем. Приєднуйтеся до нашої спільноти зрілих одинаків і знайдіть теплі та значущі стосунки!

Stir

Stir

stir.com

Stir — програма для знайомств для батьків-одинаків. Це розумний вибір для батьків-одинаків, які готові зустрічатися, але хочуть уникнути тиску інших програм для знайомств.

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