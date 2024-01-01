SQLite Cloud

SQLite Cloud

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Вебсайт: sqlitecloud.io

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SQLite Cloud пропонує простий спосіб поділитися однокористувацькими базами даних SQLite у хмарі. Ми пропонуємо такі корпоративні функції, як розширені рішення для масштабування, безперервне резервне копіювання, сумісність з ACID на кількох вузлах (і кількох зонах), можливості pub/sub, потужний контроль доступу користувачів/ролей і мову програмування на основі JavaScript для розширення вбудованого SQL мова та команди. Усі функції доступні через зручну панель веб-адміністратора.

Вебсайт: sqlitecloud.io

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