Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SQLite Cloud» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

SQLite Cloud пропонує простий спосіб поділитися однокористувацькими базами даних SQLite у хмарі. Ми пропонуємо такі корпоративні функції, як розширені рішення для масштабування, безперервне резервне копіювання, сумісність з ACID на кількох вузлах (і кількох зонах), можливості pub/sub, потужний контроль доступу користувачів/ролей і мову програмування на основі JavaScript для розширення вбудованого SQL мова та команди. Усі функції доступні через зручну панель веб-адміністратора.

Вебсайт: sqlitecloud.io

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