Альтернативи - SPS Commerce
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
Bright Data
brightdata.com
BrightData (раніше Luminati Networks): інфраструктура збору даних. Проксі-мережі та інструменти збору даних, які використовуються компаніями зі списку Fortune 500
Repsly
repsly.com
Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.
smartscout
smartscout.com
Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Zoined
zoined.com
Перетворіть свої дані на ефективну бізнес-аналитику. Будь-де, в режимі реального часу. ZOINED® — це хмарне аналітичне рішення для роздрібних торговців, ресторанів і оптовиків. Запрацює протягом 24 годин. Заповніть свою ділову електронну адресу, щоб переглянути демонстрацію.
Purple
purple.com
Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.
Syte
syte.ai
Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в режимі реального часу, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепці...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...
refive
refive.io
Refive дає змогу роздрібним торговцям легко збирати дані про клієнтів у магазині, щоб підвищити залученість і утримати клієнтів за допомогою розумних цифрових чеків. Команди роздрібної торгівлі, маркетингу та електронної комерції використовують refive як платформу для збору даних про клієнтів, збору...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Багатоканальна платформа залучення клієнтів Надсилайте своєчасні багатоканальні персоналізовані повідомлення. Відзначене нагородами багатоканальне рішення для залучення клієнтів для прогнозованих результатів електронної комерції та роздрібної торгівлі.
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched — це ринкова розвідка SaaS, керована ШІ. Ми надаємо детальну інформацію про ринок, зокрема ювелірні вироби та моду. Наша платформа використовує моделі штучного інтелекту, щоб пропонувати інформацію про ринок у реальному часі, дозволяючи брендам приймати стратегічні рішення на основі даних. ...
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike — це платформа для керування відрахуваннями, яка дає змогу постачальникам легко виявляти та відшкодовувати відрахування від роздрібних продавців, одночасно запобігаючи втратам доходу в ланцюжку поставок. SupplyPike допомагає фінансам, ланцюгам постачання та клієнтським командам у 500 пров...
SoundCommerce
soundcommerce.com
SoundCommerce було засновано в Сіетлі в 2018 році Amazon і ветеранами цифрової комерції, які вірять, що кожна організація повинна мати можливість «думати і діяти як Amazon». SoundCommerce — це роздрібна платформа даних, яка прискорює розвиток бізнесу та даних, щоб ви могли приймати рішення, які приз...
Premise
premise.com
Premise — це платформа даних і аналітики, яка надає особам, які приймають рішення, доступну інформацію в режимі реального часу. Завдяки поєднанню потужності глобальної мережі місцевих учасників із провідною в галузі наукою про дані та машинним навчанням Premise є «Джерелом основної правди».
Scan Unlimited
scanunlimited.com
Джерело швидше. Джерело розумніше. ScanUnlimited — це найшвидший спосіб для оптовиків знайти високоприбуткові продукти з високим попитом без клопоту шукати аркуші товарів. Швидкий пошук виграшних продуктів за допомогою інтуїтивно зрозумілого, простого у використанні програмного забезпечення оптової ...
First Insight
firstinsight.com
First Insight пропонує платформу прийняття рішень наступного покоління, яка дає змогу дизайнерам, продавцям, бренд-менеджерам, покупцям і командам маркетингу відповідати на ключові запитання, з якими вони стикаються щодня, залучаючи споживачів за допомогою цифрових опитувань, спеціально розроблених ...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o надає практичну інформацію про роздрібну торгівлю на ОДНІЙ програмній платформі, яку бренди можуть використовувати для розвитку свого бізнесу електронної комерції
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel надає єдине технологічне рішення для роздрібної торгівлі в магазині та онлайн, яким керують пристрасні експерти бренду. Оснащення кваліфікованих, пристрасних представників бренду потужною хмарною технологією дозволяє їм здійснювати інтелектуальну оптимізацію продажів як в електронній ко...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — це багатофункціональне програмне забезпечення для управління торговельними центрами та аналітики роздрібної торгівлі, яке революціонізує спосіб управління своїми активами. Наші інноваційні функції створені для вирішення унікальних завдань галузі роздрібної торгівлі, забезпечуючи приб...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix — це повна платформа аналітики даних для роздрібних торговців, яка має надавати можливість роздрібним торговцям отримувати цінність своїх даних. Ми обробляємо та зберігаємо дані про продажі, робочу силу та клієнтів, використовуючи сучасні технології сховищ даних. Наші інформаційні панел...
Skupos
skupos.com
Об’єднання індустрії роздрібної торгівлі – Skupos забезпечує розумнішу та прибутковішу роздрібну торгівлю, об’єднуючи незалежні магазини, бренди та дистриб’юторів на одній платформі.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai — це вежа контролю попиту та запасів, спеціально створена, щоб допомогти брендам споживчих товарів продавати більше товарів, економити час і вирішувати складні проблеми ланцюга поставок. Alloy.ai побудовано на платформі даних, що працює на базі понад 850 попередньо створених конекторів, які...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights забезпечує виробникам і роздрібним торговцям бачення багатоканальної поведінки споживачів, включаючи перемикання брендів і каналів, проникнення домогосподарств і профілі покупців на зручній платформі. Numerator Insights пропонує понад 35 гнучких звітів, щоб надавати швидші та дета...
Style Arcade
stylearcade.com
Для брендів моди та одягу, які хочуть розвиватися швидше, Style Arcade — це аналітична платформа роздрібної торгівлі, яка перетворює мерчандайзинг на конкурентну перевагу.Замість того, щоб покладатися на недоступні системи; ручні процеси; і ненадійні прогнози – Style Arcade розблоковує дані про тов...