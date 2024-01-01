Альтернативи - Sprocket 365

Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

SharePoint — це веб-платформа для спільної роботи, яка інтегрується з Microsoft Office. SharePoint, запущений у 2001 році, в основному продається як система керування документами та зберіганням, але цей продукт дуже легко налаштовується, і його використання суттєво відрізняється в різних організація...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та захищений месенджер в одному оптимізованому пакеті.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Захоплюйте, залучайте та легко об’єднуйте свою компанію за допомогою Workvivo™. Програмне забезпечення для залучення співробітників, розроблене для розвитку культурної культури компанії. Забронюйте демо тут!

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.

MightyText

MightyText

mightytext.net

Текст з комп'ютера. СМС з комп'ютера. iMessage для Android. Android смс з комп'ютера.

HackMD

HackMD

hackmd.io

Найкращий спосіб писати та ділитися своїми знаннями в розмітці.

Abstract

Abstract

abstract.com

Забезпечте керування версіями та співпрацю на основі git для вашої команди дизайнерів. Централізуйте дизайнерські рішення, відгуки та файли. Інтегрується зі Sketch і Adobe XD.

Zeplin

Zeplin

zeplin.io

Об’єднаний простір для команд продуктів. Передача дизайну та посібників із стилів із точними характеристиками, ресурсами, фрагментами коду — автоматично.

Monica

Monica

monicahq.com

Моніка дозволяє згадати все про ваших близьких.

Super

Super

super.so

Все, що вам потрібно для створення швидких, функціональних веб-сайтів за допомогою Notion. Користувацькі домени, теми, захист паролем тощо — код не потрібен.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Інтуїтивно зрозумілий чат GPT для всієї вашої компанії Team-GPT гарантує впровадження ChatGPT для команд від 2 до 2000 людей. Упорядковуйте знання, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі.

Speakap

Speakap

speakap.com

Ваш централізований внутрішній комунікаційний центр для підключення, навчання та залучення розосереджених співробітників, коли це найважливіше.

Sympli

Sympli

sympli.io

Передача дизайну, реалізація та співпраця для команд веб- та мобільних продуктів. Sympli працює з Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio та Xcode.

Charli AI

Charli AI

charli.ai

Невпорядковані файли, документи та електронні таблиці сповільнюють вашу роботу? Додаток Charli на основі штучного інтелекту організовує ваше цифрове життя за лічені хвилини. Зареєструйтеся безкоштовно сьогодні!

Happeo

Happeo

happeo.com

Інтранет для користувачів Google Workspace (G Suite) для спілкування, співпраці та продуктивності на роботі. Розширення обміну знаннями та залучення вашої команди зараз!

Process Street

Process Street

process.st

Контрольний список і програмне забезпечення робочого процесу для підприємств. Створіть повторювані процеси та стандартні робочі процедури за лічені секунди. Почніть безкоштовно.

SessionLab

SessionLab

sessionlab.com

Від ідей до повних планів. Залишайтеся зосередженими та творчими з SessionLab. Найгнучкіший інструмент планування сеансів із бібліотекою полегшення – спробуйте зараз!

Jostle

Jostle

jostle.us

Хмарне просте інтранет-рішення Jostle; інтранет наступного покоління, який покращує взаємодію співробітників і внутрішні комунікації.

Markup.io

Markup.io

markup.io

Markup.io: найпростіший спосіб залишити відгук про цифровий контент - Markup.io

Additor

Additor

additor.io

Залишайтеся в курсі під час розповсюдження! Additor допомагає вашій команді асинхронно співпрацювати без конфліктів на основі єдиного живого джерела істини. Ви можете впорядковувати та ділитися різними типами вмісту, а також чітко надолужувати контекст за допомогою відстеження змін і версій.

Bubbles

Bubbles

usebubbles.com

Виключіть 38% зустрічей за допомогою швидкого перегляду відео вперед-назад і розумних нагадувань. Діліться чітким відгуком за допомогою анотацій запису екрана на основі часу.

Tixio

Tixio

tixio.io

Прискоріть командну роботу за допомогою спеціального робочого простору. Додайте інформаційні панелі, вікі, файли тощо! Оптимізуйте робочий процес за допомогою керування завданнями та групових розмов.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Асамблея — це платформа для залучення працівників, узгодження та підвищення продуктивності. Завдяки Assembly ваша команда та/або компанія підніме планку визнання, що допоможе залучити, утримати та мотивувати членів команди.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Найгнучкіша структура ціноутворення. Доступний для малого та середнього бізнесу, чудовий для компанії будь-якого розміру. Довіряють тисячі користувачів. Отримайте безкоштовну демонстрацію сьогодні!

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps — це платформа досвіду співробітників, яка залучає кожного працівника за допомогою персоналізованих комунікацій, незалежно від місця розташування чи мови, і дає їм змогу виконувати свою роботу якнайкраще.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Працюйте інакше. Дуже просто. Talkspirit спрощує обмін інформацією, активізує обмін і оптимізує роботу за допомогою універсальної платформи для співпраці.

Ayanza

Ayanza

ayanza.com

Intelligent Collaboration Suite Складні часи вимагають інновацій у продуктивності команди Приведіть команду в рух і легко досягайте цілей. Будьте під керівництвом Аянзи в процесі.

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності