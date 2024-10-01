Альтернативи - Spring Health

Dialogue

dialogue.co

Dialogue пишається тим, що є однією з провідних телемедичних компаній у світі та постачальником №1 у Канаді. Ми віримо, що ніхто не повинен заспокоюватися, коли йдеться про його здоров’я, тому роками наполегливо працювали над створенням найкращої телемедичної платформи на землі. Ми вчимося у мільйон...