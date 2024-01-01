Spottabl — це інструмент на базі штучного інтелекту, який з’єднує роботодавців із експертними рекрутерами й агентствами, щоб спростити процес найму для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Завдяки мережі з понад 5000 спеціалізованих рекрутерів Spottabl надає доступ до групи перевірених і готових до співбесіди кандидатів, що значно скорочує час, необхідний для заповнення відкритих вакансій. Платформа пропонує кілька функцій для покращення процесу найму. Він рекомендує рекрутерам відповідні можливості роботи на основі їхньої активної мережі талантів і спеціалізацій, допомагаючи їм знайти постійні можливості для бізнесу. Рекрутери можуть переглядати описи посад на 360 градусів, які дають повне уявлення про роль, включаючи презентацію компанії та особливості роботи. Відкриття профілю Spottabl за допомогою штучного інтелекту дозволяє рекрутерам знаходити відповідних талантів із власного приватного пулу. Інструмент соціального пошуку платформи сприяє швидкому й ефективному пошуку талантів. Рекрутери оснащені необхідною інформацією та інструментами для кваліфікації та подання кандидатів, готових до співбесіди, що підвищує шанси на успішне працевлаштування. Крім того, інтелектуальні підказки Spottabl та системна інтеграція автоматично надсилають кандидатів до системи відстеження заявників (ATS) клієнта, усуваючи потребу в ручному контролі. Рекрутери можуть зареєструватися на Spottabl, створити профіль спеціаліста та продемонструвати свою майстерність у пошуку джерел. Платформа максимізує потенціал заробітку та забезпечує прозорість завдяки винагородам за успіх. Загалом Spottabl пропонує рекрутерам спрощений та ефективний спосіб зв’язатися з роботодавцями та знайти потрібних талантів для своїх робочих ролей, що зрештою покращує процес найму для всіх зацікавлених сторін.

Вебсайт: spottabl.com

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