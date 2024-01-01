Speeko — це програма, яка намагається перетворити вас на суперзірку публічних виступів за допомогою ШІ. Але не кожен публічний оратор хоче того самого або має однакові проблеми, які заважають їм досягти своїх цілей. Speeko використовує адаптацію на основі цілей, щоб створити персоналізований план навчання для кожного зі своїх користувачів, тому їхній продукт готовий швидко отримувати значні результати. Починається з запитань користувачів про те, для чого вони використовують цю програму: для роботи, навчання чи особистісного розвитку.

Вебсайт: speeko.co

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