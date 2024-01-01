SpeedLegal

SpeedLegal

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Вебсайт: speedlegal.io

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SpeedLegal — це інструмент помічника юристів на основі штучного інтелекту, який пропонує розширені можливості перегляду контрактів. Це дає змогу користувачам швидко визначати ризики, розуміти критичні положення та отримувати персоналізовані поради, отже, полегшуючи точнішу навігацію в угодах. Основні функції SpeedLegal включають виявлення контрактних ризиків, розуміння важливих аспектів юридичного жаргону, надання індивідуальних пропозицій на основі конкретних потреб контракту, визначених користувачем, а також надання аналітики та практичних ідей з ваших контрактів. Штучний інтелект може відповідати на запитання, пов’язані з контрактами, простою, легкою для розуміння мовою та створювати короткі та чіткі підсумки, щоб допомогти користувачам зрозуміти складні контракти з першого погляду. Він підтримує перегляд численних типів контрактів кількома мовами. SpeedLegal також дозволяє користувачам налаштовувати свої контрактні стандарти відповідно до їхніх бізнес-цілей і підтримувати однаковість у кожній угоді. Їй довіряють юристи та професіонали, і її хвалять за те, що вона допомагає скоротити час узгодження контракту, швидше визначити ключові фінансові показники та заощадити на витратах на зовнішніх консультантів.

Вебсайт: speedlegal.io

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