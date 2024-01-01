Альтернативи - Spectrum
Dopple.ai
dopple.ai
Відчуйте новий спосіб спілкування з тисячами персонажів, компаньйонів і наставників на основі штучного інтелекту.
Sketchfab
sketchfab.com
Ми є найбільшою у світі платформою для публікації, обміну та відкриття 3D-вмісту в Інтернеті, на мобільних пристроях, у доповненій реальності та віртуальній реальності.
Coohom
coohom.com
Програмне забезпечення для 3D-візуалізації та візуалізації продуктів із потужними функціями доповненої та віртуальної реальності, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібн...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.
ShapeDiver
shapediver.com
Перетворіть свої файли Grasshopper на онлайн-додатки. Безпечно діліться своїми інструментами дизайну з іншими, не відкриваючи вихідний код. Легко вставляйте їх на будь-який веб-сайт за допомогою iframe або інтегруйте з вашою улюбленою платформою електронної комерції чи системою ERP за допомогою різ...
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
VNTANA
vntana.com
VNTANA — це платформа SaaS, яка робить виробництво та розповсюдження 3D-активів швидким і масштабованим. 3D забезпечує високу рентабельність інвестицій у B2B та B2C продажах (зростання кількості конверсій у 2 рази та зменшення прибутку на 40%), але впровадження 3D вимагало від 3D-митця багато ручної...
Cylindo
cylindo.com
Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip розширить креативність ваших клієнтів, підвищить їхню зацікавленість і збільшить кількість конверсій за допомогою чудового досвіду налаштування продукту. Візуальний настроювач продукту з усіма нестандартними параметрами та варіантами продукту. Настроювач продукту Kickflip дозволяє вашим клі...
Zakeke
zakeke.com
Найбільш гнучка та повна платформа Visual Commerce. Перетворіть свій магазин на надзвичайний клієнтський досвід завдяки налаштуванню в режимі реального часу 2D, 3D, AR і Virtual Try-On.
Emersya
emersya.com
Interactive 3D від Emersya — це комплексне середовище, яке дозволяє клієнтам: - Досліджувати продукти зсередини та зовні, з усіх кутів і дуже детально - Переглядати інтерактивні візуальні зображення продукту найвищої якості - Дізнаватися про історію продукту через збагачений вміст - Симулювати і спр...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — це ваше єдине місце для візуалізації продукту та оповідання історій за допомогою 3D і доповненої реальності. Ми допомагаємо брендам збільшити продажі, поінформованість і залучення через нашу платформу Studio. За допомогою Studio ви можете створювати, керувати та розгортати 3D і AR на різних ...
Apviz
apviz.io
Перетворіть свою CAD-модель на інструмент продажів. Хмарна платформа для створення онлайн-3D-конфігураторів для електронної комерції. Простий у використанні та маніпулюванні, настроюваний, ефективний, безпечний 3D-конфігуратор SaaS (програмне забезпечення як послуга). 1.Імпортуйте ваші моделі 3D CAD...
Brikl
brikl.com
Brikl є провідним MicroStore і технологією командних магазинів у всьому світі. Відкрийте магазин за 15 хвилин і витратите заощаджений час на розвиток свого бізнесу. Інструменти Brikl для прикрашання та 3D-візуалізації спрощують складність, дозволяючи дизайнерам замінювати плоскі зображення та редагу...
Expivi
expivi.com
Створіть WOW-фактор, щоб збільшити свої продажі за допомогою 3D-візуалізації та персоналізації ваших продуктів у вашому власному браузері на комп’ютері чи мобільному пристрої. Можливість повертати продукт і збільшувати його, щоб «відчути» текстури, деталі та якість, значно підвищить залучення клієнт...