Альтернативи - SparkPlug
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
KOHO
koho.ca
Найкращий спосіб отримати миттєве повернення грошей. Отримуйте 0,5% готівки від усіх покупок і до 10% готівки, коли ви робите покупки онлайн або в магазині з нашими партнерами.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
Chorus.ai
chorus.ai
Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — це приватна комп’ютерна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
sales-i
sales-i.com
sales-i може зробити продавців продуктів ефективнішими та підвищити продуктивність компанії за допомогою програмного забезпечення аналітики продажів, що визначає сектор. Продавайте розумно. Працюйте розумно.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Jiminny
jiminny.com
Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.
Compass
getcompass.ai
Автоматизуйте свої програми стимулювання. Прискорюйте продажі за допомогою нашого програмного забезпечення гейміфікації без проблем із виплатами.
Spiff
spiff.com
Spiff або spiv на сленгу означає негайний бонус за продаж. Як правило, spiffs оплачуються виробником або роботодавцем безпосередньо продавцю за продаж певного продукту. Іноді його подають як SPIF або SPIFF із вигаданими словами, які відповідають буквам, але це не походження (див. нижче).
Celonis
celonis.cloud
Керування виконанням і інтелектуальний аналіз процесів від Celonis. Ми виявляємо та виправляємо неефективність, яку ви не бачите. Швидко почніть роботу з Celonis EMS і нескінченно масштабуйтеся.
Workbooks
workbooks.com
Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence перетворює вашу CRM на механізм повного доходу. Ми є партнером Salesforce AppExchange. Наші співзасновники допомогли створити Salesforce. Ми розробили платформу аналізу доходів, яка використовує найсучасніші можливості глибокого навчання ШІ, щоб вивести ваші інвестиції...
Aviso
aviso.com
Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.
Pointagram
pointagram.com
Pointagram — інструмент гейміфікації, який підвищує мотивацію та командні досягнення. Зберігайте свою команду цілеспрямованою та святкуйте чудові результати разом.
Goals.com
goals.com
Goals.com — це просте й легке рішення для управління ефективністю продажів і командного виробництва. Базуючись на передумові, що зайняті лідери продажів і зайняті команди продажів потребують швидкого й точного уявлення про основні показники та інструменти, щоб сприяти збільшенню продажів, Goals.com ...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
QCommission
qcommission.com
QCommission — це потужне, гнучке програмне забезпечення для комісії з продажу. Він точно розраховує винагороду вашим продавцям і зменшує кількість помилок, пов’язаних із електронними таблицями та ручними методами. Це дозволяє розраховувати комісійні, як тільки період комісії закінчився, і економить ...
Qobra
qobra.co
«Незалежно від того, чи є ви генеральним директором чи віце-президентом із продажів, план компенсації продажів є, мабуть, найпотужнішим інструментом, який у вас є для формування стратегії продажів». Марк Роберг, віце-президент із продажу в Hubspot. Qobra дозволяє вам автоматизувати розрахунок, обмін...
Pathlight
pathlight.com
Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.
Plecto
plecto.com
Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Recapped
recapped.io
Закривайте угоди та підключайте клієнтів на 25% швидше. Миттєво створюйте спільні плани дій, які допоможуть вам швидше укладати угоди, знати, що насправді відбувається в угоді, і допомагати вашим лідерам.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ — це програмне забезпечення №1 у рейтингу комісії з продажу, призначене для об’єднання команд. Ми надаємо командам змогу керувати комісійними з більшою точністю та прозорістю.
Gamifier
gamifier.co
Gamifier — це рішення SaaS, яке допомагає лідерам продажів створити продуктивну культуру, збільшити дохід і створити веселе середовище за допомогою гейміфікації. Наша місія полягає в тому, щоб створити та збільшити кількість найкращих виконавців у будь-якій команді продажів. Ми робимо це за допомого...
RapidFunnel
rapidfunnel.com
Розвивайте пошук і підбір персоналу за допомогою унікальних технологій, розроблених досвідченими лідерами галузі спеціально для мережевого маркетингу. Збільште свої продажі та підбір персоналу за допомогою технології автентичного обміну; призначений для збільшення теплих ринкових зв'язків і переході...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — це провідна гейміфікаційна та інноваційна платформа для лідерів продажів. Легко керуйте мільйонними бюджетами, надсилайте тисячі винагород за лічені секунди та дайте своїй команді найкращий подарунок із усіх, право вибирати свій приз. Відстежуйте залучення за допомогою внутрішніх ма...
Lative
lative.io
Lative допомагає сучасним командам із доходів переосмислити методи вимірювання та керування плануванням потужностей і ефективністю продажів у Salesforce, щоб максимізувати прибуткове зростання продажів. Наша платформа дає вам змогу відмовитися від трудомісткого збирання даних вручну, складних корист...
OneInsight
oneinsight.io
Перетворюйте дані на прибуток за допомогою корисної інформації. OneInsight розроблено для доставки багатства даних про клієнтів, створених за допомогою Marketo, у будь-яке середовище продажів, відкриваючи таким чином справжню інтеграцію маркетингу та продажів для будь-якої організації, що працює на ...
Trivie
trivie.com
Trivie — це платформа «Навчання як послуга» для вимірювання, управління та покращення знань. Ми робимо це, поєднуючи науку про мозок, соціальне навчання та надійну аналітику, щоб допомогти працівникам запам’ятати те, що їм потрібно знати, щоб ефективніше виконувати свою роботу, а також надаючи компа...
Dear Lucy
dearlucy.co
Dear Lucy's — це рішення №1 з найнаочнішої інформації про продажі, яке допомагає компаніям пришвидшити зростання. Шановна Люсі сприяє зосередженості, обґрунтованим рішенням і своєчасним діям між командами продажів, керівництвом і радою директорів – і налаштовує ваші команди на виконання квоти. Dear ...
Alysio
alysio.ai
Alysio — це платформа управління ефективністю, створена для відділів продажів і GTM, яка надає вам інструменти для проактивного відстеження KPI, визнання досконалості та покращення управлінського нагляду за окремими представниками. Платформа сприяє змаганням, орієнтованим на результативність, дає ме...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Рішення для управління ефективністю продажів для зростаючих команд продажів. Автоматично збираючи дані в режимі реального часу з ваших ключових систем (CRM, VOIP тощо), OneUp надає відділам продажів і менеджерам чітку інформацію, автоматизовані звіти, таблиці лідерів і конкурси. Платформа забезпечує...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen — це найсучасніша платформа для підвищення ефективності продажів, яка використовує гейміфікацію та візуалізацію, щоб надати командам продажів змогу повністю розкрити свій потенціал. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам покращити ефективність продажів і створити щасливі...