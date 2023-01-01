Альтернативи - Sparklane

Entytle

entytle.com

Entytle допомагає промисловим OEM-виробникам підвищити лояльність, зменшити відтік і отримувати цінність за весь час від їх встановленої бази. Наша SaaS використовує AI/ML, щоб нашим користувачам було легко визначати, визначати пріоритети та керувати пропозиціями для наявних клієнтів.