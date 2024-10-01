Альтернативи - Spark Hire

Willo

willo.video

Зменшіть витрати та прискоріть процес найму за допомогою улюбленої платформи для відеоінтерв’ю кандидатів. Незалежно від того, чи проводите ви співбесіду з дюжиною чи двома тисячами кандидатів, Willo може з вами розширити масштаб. У всіх планах ви матимете доступ до цілодобової підтримки від експерт...