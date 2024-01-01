SoundCommerce було засновано в Сіетлі в 2018 році Amazon і ветеранами цифрової комерції, які вірять, що кожна організація повинна мати можливість «думати і діяти як Amazon». SoundCommerce — це роздрібна платформа даних, яка прискорює розвиток бізнесу та даних, щоб ви могли приймати рішення, які призведуть до прибуткового зростання. Наша платформа — створена для роздрібних торговців будь-якого розміру та складності — перетворює вашу унікальну інфраструктуру даних у просте у використанні середовище без програмного коду, яке доступне кожному — не потрібен інженерний ступінь. Найкраще те, що у вас є можливість виконувати дії безпосередньо з платформи SoundCommerce або переносити дані в будь-яку програму, якою ви вже користуєтеся, і виконувати дії там. Завдяки SoundCommerce роздрібні торговці мають впевненість, що кожне рішення та долар сприяють прибутковому зростанню. Наші клієнти (зокрема Eddie Bauer, Bala, Bed Bath & Beyond, FTD/ProFlowers та інші) переходять від індикаторів затримки на основі прибутку до прогнозних індикаторів на основі прибутку за допомогою платформи SoundCommerce.

Вебсайт: soundcommerce.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SoundCommerce». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.