Sonnant — це інтуїтивно зрозуміла платформа для монетизації вмісту та керування ним, яку використовують мовники, подкастери та радіостанції по всьому світу. Ми створюємо цінність для наших клієнтів за допомогою наших революційних рішень штучного інтелекту. Щодня Sonnant автоматично максимізує прибутки від реклами для тисяч годин аудіо- та відеовмісту. Паралельно маловартісні ручні завдання співробітників замінюються безперебійною автоматизацією робочого процесу. Далі – економія часу та коштів і потужний цифровий досвід. Наша централізована платформа надає переваги там, де ваша команда їх найбільше потребує. Автоматизація економить час і гроші виробничих груп, відділи продажів і маркетингу забезпечують задоволеність клієнтів і додатковий прибуток партнерів за рахунок покращеного охоплення та прибутку від реклами, а залучення аудиторії підвищується завдяки персоналізації. Ознайомтеся з нашим блоґом, щоб дізнатися про практичні приклади використання в галузі: https://sonnant.com/blog/

Вебсайт: sonnant.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sonnant». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.