Sonnant

Sonnant

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Вебсайт: sonnant.com

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Sonnant — це інтуїтивно зрозуміла платформа для монетизації вмісту та керування ним, яку використовують мовники, подкастери та радіостанції по всьому світу. Ми створюємо цінність для наших клієнтів за допомогою наших революційних рішень штучного інтелекту. Щодня Sonnant автоматично максимізує прибутки від реклами для тисяч годин аудіо- та відеовмісту. Паралельно маловартісні ручні завдання співробітників замінюються безперебійною автоматизацією робочого процесу. Далі – економія часу та коштів і потужний цифровий досвід. Наша централізована платформа надає переваги там, де ваша команда їх найбільше потребує. Автоматизація економить час і гроші виробничих груп, відділи продажів і маркетингу забезпечують задоволеність клієнтів і додатковий прибуток партнерів за рахунок покращеного охоплення та прибутку від реклами, а залучення аудиторії підвищується завдяки персоналізації. Ознайомтеся з нашим блоґом, щоб дізнатися про практичні приклади використання в галузі: https://sonnant.com/blog/
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для транскрипції

Вебсайт: sonnant.com

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Riverside.fm

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Murf AI

murf.ai

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Fireflies.ai

fireflies.ai

Descript

Descript

descript.com

Simplified

Simplified

simplified.com

Piktochart

Piktochart

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