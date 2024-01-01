SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

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Вебсайт: solidworks.com

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SOLIDWORKS пропонує повні програмні інструменти 3D, які дозволяють створювати, моделювати, публікувати дані та керувати ними. Продукти SOLIDWORKS прості в освоєнні та використанні, вони допомагають вам краще проектувати продукти.

Вебсайт: solidworks.com

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