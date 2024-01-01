Альтернативи - Soldsie
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, натомість отримує дохід, надаючи плани підписки для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування т...
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
DelightChat
delightchat.io
Збільшуйте продажі та керуйте підтримкою без зусиль - Багатоканальна підтримка клієнтів - відповідайте клієнтам через усі канали з єдиної інформаційної панелі - WhatsApp, Instagram, Facebook, електронна пошта та чат. - WhatsApp Marketing - Надсилайте рекламні трансляції за допомогою офіційного API ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.
MyAlice
myalice.ai
Більше каналів. Більше клієнтів. Більше продажів. Продавайте та підтримуйте всюди своїх клієнтів і керуйте всім прямо з MyAlice.
Octadesk
octadesk.com
Перетворіть кожну послугу на дохід Від продажу до післяпродажного обслуговування. Від найпростіших до найскладніших послуг. Найповніша та інтегрована платформа на ринку для того, щоб перетворити кожну послугу на можливість отримати прибуток і порадувати своїх клієнтів.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji — це багатоканальна служба обміну повідомленнями, яка дозволяє будь-якому клієнту та співробітнику переміщатися через щоденні програми обміну повідомленнями, такі як WhatsApp Business. ІТ-навички не потрібні. Немає мобільного додатка для завантаження.
Verint
verint.com
Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
Tolstoy
gotolstoy.com
Почніть спілкуватися зі своїми клієнтами віч-на-віч.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — це провідна розмовна платформа на базі Generative AI для електронної комерції. iAdvize, провідна платформа спілкування, дозволяє більш ніж 2000 брендам електронної комерції розгортати захоплюючу взаємодію з клієнтами на основі Trusted Generative AI, сприяючи спілкуванню за допомогою обмін...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold є північноамериканським лідером у сфері живих продажів із більш ніж 4000 роздрібними торговцями, понад 150 млн. проданих товарів і понад 3,5 млрд. дол. Технологія CommentSold продовжує надавати підприємствам будь-якого розміру найкращі в своєму класі рішення для створення захоплюючих ком...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати практичну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead — це інструмент SaaS, який дає змогу впливовим особам, брендам і видавцям збільшувати продажі за рахунок свого вмісту.
Taggbox
taggbox.com
Платформа № 1 створеного користувачами контенту для створення та публікації кампаній UGC у різних маркетингових точках взаємодії. Ідеальна платформа UGC для підвищення довіри до бренду, обізнаності, залучення користувачів і успішних продажів.
Zupain
zupain.com
Zupain — це платформа, яка допомагає підприємствам створювати онлайн-магазини та керувати ними. Наша передова платформа дозволяє власникам бізнесу легко будувати свої магазини, інтегрувати соціальні медіа та служби обміну повідомленнями тощо. Ми революційно змінюємо спосіб створення та керування онл...
ChatGenie
chatgenie.ph
Провайдер наскрізного магазину для компаній у Messenger, GCash та інших нетрадиційних платформах електронної комерції.
Boostiny
boostiny.com
Boostiny є провідною міжканальною платформою мобільного маркетингу від ArabyAds для масштабного зростання онлайн-транзакцій. Boostiny дозволяє рекламодавцям залучати користувачів і стимулювати нові та повторні транзакції. Технологія атрибуції купонів на основі штучного інтелекту надає рекламодавцям ...
Miappi
miappi.com
Miappi — це випробувана платформа UGC, яка використовується менеджерами брендів або електронної комерції, лідерами соціальних мереж та іншими. Miappi дозволяє користувачам курувати, модерувати, ліцензувати та поширювати автентичний контент від споживачів. Повторна публікація високоефективного UGC із...
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com — це провідна платформа соціальної комерції, створена для автоматичного імпорту веб-магазинів у Facebook, повністю налаштовуючи їх відповідно до арени Facebook і зовнішнього вигляду оригінального бренду.
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox — це відзначена нагородами компанія SaaS, яка пропонує візуальну маркетингову платформу, яка допомагає брендам використовувати та поширювати соціальний контент протягом усього шляху покупця, щоб збільшити залученість, соціальні докази та продажі. Серце Flowbox полягає в тому, як технологія м...
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самос...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat — це платформа соціальної комерції для продажу безпосередньо з папки вхідних повідомлень у соціальних мережах. Функції включають керування запасами та каталогом продуктів, легке оформлення замовлення, автоматизований чат-бот, автоматизацію залишення кошика, трансляцію тощо. Скоротіть час ві...
Bambuser
bambuser.com
Ми є платформою відеокомерції номер 1, яка надає брендам можливості миттєвої конверсії, зворотного зв’язку та залучення аудиторії завдяки магії відеовмісту.