Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SolarEdge Monitoring» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Контролюйте свій сайт SolarEdge у будь-який час і в будь-якому місці Додаток для моніторингу SolarEdge дозволяє інсталяторам PV та власникам систем здійснювати дистанційний моніторинг у дорозі безпосередньо зі свого мобільного пристрою. Додаток дозволяє користувачам переглядати онлайн-дані в реальному часі, щоб тримати їх у курсі продуктивності свого сонячного сайту, перебуваючи поза комп’ютером, забезпечуючи максимальний збір сонячної енергії.

Вебсайт: solaredge.com

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