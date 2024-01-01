SolarEdge Monitoring

SolarEdge Monitoring

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Вебсайт: solaredge.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Контролюйте свій сайт SolarEdge у будь-який час і в будь-якому місці Додаток для моніторингу SolarEdge дозволяє інсталяторам PV та власникам систем здійснювати дистанційний моніторинг у дорозі безпосередньо зі свого мобільного пристрою. Додаток дозволяє користувачам переглядати онлайн-дані в реальному часі, щоб тримати їх у курсі продуктивності свого сонячного сайту, перебуваючи поза комп’ютером, забезпечуючи максимальний збір сонячної енергії.

Вебсайт: solaredge.com

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