Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Software AG» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Заснована в 1969 році, Software AG є компанією корпоративного програмного забезпечення з понад 10 000 корпоративних клієнтів у понад 70 країнах. Компанія є другим за величиною постачальником програмного забезпечення в Німеччині та сьомим у Європі. Software AG торгується на Франкфуртській фондовій біржі під символом «SOW» і є частиною технологічного індексу TecDAX.

Вебсайт: softwareag.cloud

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Software AG». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.