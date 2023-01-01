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Software AG

Software AG

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Вебсайт: softwareag.cloud

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Заснована в 1969 році, Software AG є компанією корпоративного програмного забезпечення з понад 10 000 корпоративних клієнтів у понад 70 країнах. Компанія є другим за величиною постачальником програмного забезпечення в Німеччині та сьомим у Європі. Software AG торгується на Франкфуртській фондовій біржі під символом «SOW» і є частиною технологічного індексу TecDAX.

Вебсайт: softwareag.cloud

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