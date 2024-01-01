SOFREP

SOFREP

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Наш письменницький персонал не схожий на жодну групу журналістів. Ми всі колишні військові ветерани Америки та Коаліції США. У 2012 році ми були першими в світі, хто запровадив цей стиль репортажів. Реальний досвід з усього світу в поєднанні з неупередженою журналістикою є вкрай необхідним джерелом точного репортажів в епоху фейкових новин.

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