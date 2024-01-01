socra — це платформа на основі штучного інтелекту для встановлення особистих цілей і досягнення. Платформа пропонує різноманітні інструменти, які допомагають користувачам організовувати та планувати свої цілі, зв’язуватися зі спільнотою підтримки та отримувати індивідуальні вказівки від свого особистого тренера зі штучного інтелекту Сократа. Користувачі можуть розбивати цілі на керовані кроки за допомогою функції Socra «Подорожі» та відстежувати свій прогрес у їх досягненні. Крім того, у майбутньому платформа планує представити передові інструменти для розумного відстеження прогресу та створення спільноти. socra приділяє велику увагу конфіденційності даних і використовує OpenAI для забезпечення безпеки інформації своїх користувачів. Користувачам надається динамічна кількість щоденного використання ШІ, яка змінюється залежно від використання системи, і вони можуть збільшити свою потужність ШІ, підписавшись на преміум або професіонали. Загалом socra ідеально підходить для людей, які хочуть використовувати технологію ШІ, щоб залишатися організованими, продуктивними та на шляху до успіху, і які можуть скористатися підтримкою спільноти.

Вебсайт: socra.com

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