Socialvar

Socialvar

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Вебсайт: socialvar.net

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Socialvar Ltd — це комплексна хмарна маркетингова платформа, яка пропонує інструменти для керування соціальними медіа, маркетингу електронною поштою, SMS-кампаній та обслуговування клієнтів за допомогою автоматизованих чат-ботів. Вони пропонують комплексні рішення, які дозволяють компаніям з легкістю проводити ефективні цифрові маркетингові кампанії за допомогою спрощеного планування та публікації публікацій у соціальних мережах, зменшуючи ручне навантаження, пов’язане з цими завданнями. Зокрема, Socialvar Ltd оснащено функціями для автоматизації, які допомагають оптимізувати та покращити зусилля цифрового маркетингу. Їхнє маркетингове рішення WhatsApp використовує штучний інтелект і машинне навчання для спрощення стратегій бізнес-комунікації та покращення взаємодії з клієнтами через чат-ботів, потенційно підвищуючи залученість і покращуючи стосунки з клієнтами. Рішення Socialvar для електронної пошти та SMS також дозволяють проводити персоналізовані та цілеспрямовані цифрові кампанії, які розширюють охоплення бренду та автоматизують комунікацію, що зрештою призводить до потенційного зростання продажів і збільшення доходу. Ця платформа поєднує такі функції, як масова розсилка електронною поштою, сегментація списків і ефективна аналітика, щоб допомогти компаніям краще зрозуміти свою клієнтську базу, підвищити свою цифрову присутність і приймати маркетингові рішення на основі даних.

Вебсайт: socialvar.net

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