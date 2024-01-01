Альтернативи - SocialPika

Yext

yext.com

Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...