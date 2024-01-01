Sobot

Sobot

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Вебсайт: sobot.io

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Ми пропонуємо рішення контакт-центру, включаючи обслуговування клієнтів і маркетинг. Асортимент нашої продукції включає AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Ми зобов’язуємося надавати багатоканальне та інтелектуальне рішення, забезпечуючи безперебійну взаємодію з клієнтами через різні канали. У нас є відомі клієнти, такі як Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T і Air Liquide. Крім того, ми встановили партнерські відносини з такими гігантами галузі, як AWS, Alibaba Cloud і Meta. Ми хочемо надати підприємствам змогу покращити взаємодію з клієнтами та підвищити рівень задоволеності. Надаючи передові рішення, ми сподіваємося досягти успіху для наших клієнтів у всьому світі.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: sobot.io

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Альтернативи

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

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chatwoot.com

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Jekka.ai

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Kindly

kindly.ai

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SAAS First

saasfirst.com

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