Ми пропонуємо рішення контакт-центру, включаючи обслуговування клієнтів і маркетинг. Асортимент нашої продукції включає AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. Ми зобов’язуємося надавати багатоканальне та інтелектуальне рішення, забезпечуючи безперебійну взаємодію з клієнтами через різні канали. У нас є відомі клієнти, такі як Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T і Air Liquide. Крім того, ми встановили партнерські відносини з такими гігантами галузі, як AWS, Alibaba Cloud і Meta. Ми хочемо надати підприємствам змогу покращити взаємодію з клієнтами та підвищити рівень задоволеності. Надаючи передові рішення, ми сподіваємося досягти успіху для наших клієнтів у всьому світі.

Вебсайт: sobot.io

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