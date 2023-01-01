WebCatalog

Hypercontext

Hypercontext

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Вебсайт: hypercontext.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hypercontext» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Гіперконтекст (попереднє Soapbox) допомагає менеджерам краще проводити особисті зустрічі, командні зустрічі та дискусії. Створюйте порядок денний, керуйте зустрічами, ставте цілі й отримуйте відгуки — усе в одному місці.

Вебсайт: hypercontext.com

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