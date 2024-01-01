Альтернативи - Snoopreport
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
Planoly
planoly.com
Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Awario
awario.com
Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Dataminr
dataminr.com
Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Mention
mention.com
Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
Exolyt
exolyt.com
Провідний інструмент аналітики TikTok, який допомагає компаніям аналізувати облікові записи TikTok, отримувати глибокі звіти та експортувати дані.
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions копає кожен куточок Інтернету, щоб знайти всі згадки брендів про будь-кого чи будь-що. Використовуйте його для моніторингу брендів і ЗМІ, стеження за конкурентами, управління репутацією, прослуховування в Інтернеті та соціальних мережах і багато іншого!
Oktopost
oktopost.com
Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
BrandBastion
brandbastion.com
Розвивайте свій бренд за допомогою кращих розмов. Захистіть свій бренд і створіть процвітаючу онлайн-спільноту за допомогою кращого керування розмовами в соціальних мережах.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Зрозумійте, як громадськість взаємодіє з будь-якою темою. Аналізуйте та звітуйте про дані про залучення громадськості за 7 років у мережі та соціальних мережах.
NewsWhip Spike
newswhip.com
Моніторинг медіа в реальному часі для команд зв’язку. Поєднуйте канали веб- та соціального вмісту в реальному часі з даними про залучення громадськості, щоб визначити та передбачити важливий вміст
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES надає можливості аналізу даних, які розкривають інформаційний інтелект, щоб користувачі отримували інформацію, яка сприяла інноваціям у галузі та підвищувала продуктивність.
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
Reputation
reputation.com
Світ взаємодій вимагає платформи дій. Перетворіть відгуки з оглядів, лайків, списків, коментарів і кліків у свою конкурентну перевагу.
Chotam
chotam.io
Chotam alerts users for comments made on social media posts and advertising posts. Notifications allow users to track potential customer's comments on competitors' posts.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima is a leading influencer discovery and analytics SaaS platform with its world's largest Influencer database of 103.5 million influencers on Instagram, Tiktok, YouTube and Twitter. BrandMaxima's features includes Influencer Discovery, Influencer Analytics, Influencer Management & Outreach,...
Blinkfire Analytics
blinkfire.com
Blinkfire Analytics is an AI-first company with leading business intelligence & marketing analytics products to evaluate sports, media, and entertainment sponsorships across social media, digital, and Advanced TV. Using artificial intelligence, machine learning, and proprietary computer vision techn...
Arwen.AI
arwen.ai
Arwen uses AI to automatically remove spam and toxic comments from your paid and organic social media, turbocharging your engagement. Make your Social Media more social: remove the bad, tackle the negative and amplify the positive.
Akio.Cx
akio.com
Akio.cx, the omnichannel contact centre software: Akio Unified platform (phone, e-mail, chat, Facebook Messenger, Twitter + IA + API...) for Call & Contact Centers + Akio TWS module for collaboration and Akio Insights module for Voice of the Customer and Réputation.
Spotler Engage
spotlerengage.com
Webcare, messaging, social media publishing and monitoring in one clear and concise tool.
Smart Moderation
smartmoderation.com
Smart Moderation is an award-winning social media comment management tool which helps brands, celebrities, digital agencies, online publishers and e-commerce websites leverage their reputation by moderating their online conversations & community. It is the world’s first and only Artificial Intellig...
SemanticForce
semanticforce.ai
SemanticForce is the unified media, and e-commerce intelligence, and customer service platform powered by deep semantic and visual analysis. Our 360 market view concept features news, social media, reviews, pricing, ads, and threats intelligence within one powerful ecosystem. SemanticForce provides...
Postinges
postinges.com
Postinges is the best social media posts scheduler in the market. This is because it's working with more than +20,000 subscribers internationally and has +30 app integrations to make your work easy. Postinges allows you to schedule social media posts in advance so that they are ready when you are. W...
LOOQME
looqme.io
LOOQME is a media monitoring and analytics service. It collects, structures, and visualizes mentions of the company and competitors in the media and social media. The service collects mentions from sources worldwide 24/7: online and traditional media, forums, blogs, reviews, and social media. LOOQM...
KWatch.io
kwatch.io
KWatch.io monitors social media (Reddit, Twitter, Hacker News...) and sends you notifications when specific keywords are detected. Then advanced AI is applied on the detected message in order to automatically analyse the sentiment about your brand, products, competitors...
Jatheon
jatheon.com
Jatheon's archiving solution assists organizations to store, access, search and produce structured and unstructured historical communications data for audits, compliance and ediscovery. With Jatheon, organizations can capture data from various sources (email, social media, chat apps, telephony), aut...
CARMA
carma.com
CARMA is the world’s most experienced media intelligence service provider. Established in 1984 and relaunched in 2016, the company has grown today to work with over 3,500 brands and organisations across the world. CARMA helps its clients use media intelligence to navigate and understand the disrup...
Zelkaa
zelkaa.com
insights-driven platform that supports the full spectrum of your social media marketing and analytics needs. Be empowered to easily search, discover, listen, publish, engage and analyze at scale across earned, owned, and paid social media. With Zelkaa Moon, brands and agencies are empowered to turn...
Socialhose
socialhose.io
SOCIALHOSE.IO is your resource if you’re looking for a social listening agency. As you’ll see below, SOCIALHOSE.IO handles all sorts of tasks and duties that require the utmost in diligence and oversight. People post things all day and all night, so you need to have someone working with you who’s al...
Graphystories
graphystories.com
GraphyStories is supported by Facebook FBstart, the European Commission and the Belgian public-service TV & and radio broadcaster. 1. Discover Great stories. Predict the next ones. GraphyStories is a Content discovery tool : get to know the most shared articles on Facebook, Twitter, Pinterest and ...
Auris
genylabs.io
Auris' deep learning models act on streaming data to provide invaluable insights. Think infinitely larger sample size, real time results at a fraction of the cost.
Measure Studio
measure.studio
Measure Studio is a web app providing social media data intelligence and content analytics. Next generation social media content intelligence and data analytics for media, brands, and agencies. Supporting TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, and Snap Story Studio. * All of your...
Buzzilla
buzzilla.com
Buzzilla is a leading Israeli social media monitoring and analysis company. The company develops cutting edge technologies and revolutionary analysis and research methodologies which conjoin in creating advanced solutions both in the business sector and for Homeland security implementations. Buzzil...
TrendSpottr
trendspottr.com
TrendSpottr is the leading predictive trend intelligence platform for global brands, agencies and marketers. TrendSpottr predicts emerging trends, viral content and key influencers for any topic from across the social web -- hours or days before they have "trended" and reached mainstream awareness. ...