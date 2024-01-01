SnapshotAI — це інструмент на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати унікальні зображення, зображення профілю та аватари, створені штучним інтелектом. Користувачі надають чотири своїх найкращих селфі, які інструмент використовує для навчання спеціальної моделі штучного інтелекту, спеціально розробленої для користувача. AI перетворює ці зображення на серію зображень профілю або аватарів у різних стилях (повідомляється про 56+). Ця послуга забезпечує широке художнє розмаїття, перетворюючи селфі та інші сюжетні фотографії на витвори мистецтва на основі ШІ. Ці зображення унікально підходять для посилення особистого чи бізнес-брендінгу в соціальних мережах. SnapshotAI також надає різні параметри роздільної здатності для створених зображень, включаючи стандартну роздільну здатність, придатну для використання в Інтернеті, і високоякісну роздільну здатність 4K, ідеальну для друку. Крім того, користувачі можуть обрати пакет «студійної візуалізації», до якого включено спеціальне зображення для студійної візуалізації. SnapshotAI також полегшує дарування за допомогою системи цифрових ваучерів, що дозволяє користувачам дарувати власні набори зображень іншим.

Вебсайт: snapshotai.com

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