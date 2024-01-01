Альтернативи - Snapshot Reviews
OpenProject
openproject.org
Програмне забезпечення для управління проектами з відкритим кодом. Ефективне класичне, гнучке або гібридне управління проектами в безпечному середовищі.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
SonarCloud
sonarcloud.io
Покращуйте свій робочий процес завдяки безперервній якості коду, SonarCloud автоматично аналізує та прикрашає запити на отримання на GitHub, Bitbucket, Azure DevOps і GitLab на основних мовах.
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
GitClear
gitclear.com
Код. вчитися. Повторіть. Показники нового рівня для розробників програмного забезпечення на основі інструменту перевірки коду, відмінного від інших. GitClear допомагає командам інженерів працювати разом, щоб відстежувати статистику Google DORA, зменшувати технічний борг і швидше відправляти.
Jellyfish
jellyfish.co
Увімкніть інженерну ефективність і стратегічне узгодження за допомогою Jellyfish Engineering Management Platform. Ми інтегруємося з такими інструментами, як Jira та GitHub. Jellyfish допомагає керівникам інженерів зосередити свої команди на найважливішому для бізнесу, ухвалювати стратегічні рішення...
Planisware
planisware.com
Planisware є редактором програмного забезпечення Planisware V6 для управління корпоративним портфелем проектів (EPPM) (раніше відомого як OPX2), націленого на різні галузі, включаючи енергетику, медичне обладнання, високі технології, аерокосмічну та оборонну промисловість, хімічну промисловість, уря...
Harness
harness.io
Сучасна платформа доставки програмного забезпечення™ Harness — це перша в галузі платформа доставки програмного забезпечення, яка використовує штучний інтелект для спрощення процесів DevOps — CI, CD, позначки функцій, хмарні витрати та багато іншого.
Code Climate Velocity
codeclimate.com
Velocity синтезує дані з ваших сховищ, щоб надати вам повну видимість і надати вашій команді можливості для безперервної доставки.
Duecode
duecode.io
Радник із прийняття рішень щодо розробки програмного забезпечення. Новий і кращий спосіб вимірювання технічної заборгованості та якості коду. Ідеально підходить для інженерних керівників і нетехнічних менеджерів.
Screenful
screenful.com
Screenful — це найпростіший спосіб отримати візуальну інформаційну панель і автоматизовані звіти про статус команди, щоб кожна зацікавлена сторона була в курсі статусу проекту. Screenful інтегрується з найпоширенішими інструментами керування завданнями, такими як Jira або Trello, GitLab і Asana, і...
Kantree
kantree.io
Гнучка платформа управління роботою для розкриття колективного інтелекту. Kantree — це комплексний інструментарій для планування, організації та керування роботою у вашій компанії.
Echoes
echoeshq.com
Вимірюйте та повідомляйте про інженерну діяльність. Розкрийте весь потенціал своєї команди за допомогою автоматизованої статистики. Спілкуйтеся про бізнес-цінність інженерних зусиль. Echoes надає інженерним лідерам бачення того, як узгоджено інженерні зусилля з бізнес-цілями та чи справді їхні пос...
Sedai
sedai.io
Sedai забезпечує оптимізацію витрат на хмару та налаштування продуктивності за допомогою штучного інтелекту, надаючи можливості командам DevOps і SRE максимізувати хмарну економію, покращити взаємодію з клієнтами та плавно масштабувати. За допомогою Sedai компанії можуть досягти безперервної оптиміз...
GoRetro
goretro.ai
Зробіть кожен спринт ефектним, ефективним і веселим. Підвищте рівень гнучкого виконання спринтів за допомогою керованих даними та захоплюючих ретроспективних зустрічей GoRetro, подій з планування спринтів та інструментів моніторингу спринтів.
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel — це продукт SaaS, який допомагає розробникам, менеджерам, технічним директорам і всім компаніям отримати інформацію про процес розробки за допомогою показників і забезпечуючи автоматизований перегляд коду. Це аналітика для розробки програмного забезпечення. Припиніть здогадки та почніть...
AnalyticsVerse
analyticsverse.com
AnalyticsVerse допомагає командам інженерів підвищити видимість, усунути блокувальники та швидше надавати кращі продукти. Платформа Engineering Intelligence від AnalyticsVerse співвідносить дані з різних інструментів розробки та надає практичну інформацію про продуктивність команди та оптимізацію пр...
OpsLevel
opslevel.com
OpsLevel — це внутрішній портал розробників (IDP), який дає змогу командам інженерів самостійно обслуговувати інструменти та інформацію, необхідні для швидкого створення та доставки високоякісного програмного забезпечення. Завдяки OpsLevel розробники можуть самостійно обслуговувати ключові дії в жит...
Embold
embold.io
Embold підтримує розробників і команди розробників, знаходячи критичні проблеми з кодом, перш ніж вони стануть перешкодою. Це ідеальний інструмент для аналізу, діагностики, трансформації та ефективної підтримки вашого програмного забезпечення. З використанням А.І. і технології машинного навчання, Em...
Athenian
athenian.com
Athenian — це інженерна платформа з підтримкою даних, яка надає наскрізну видимість інженерним лідерам, щоб вони могли зрозуміти «чому», приймати добре обґрунтовані рішення та узгоджувати свої команди з цілями компанії. Athenian дає можливість лідерам інженерів постійно вдосконалюватися за допомогою...
CodeScene
codescene.com
CodeScene — це інструмент аналізу коду, візуалізації та створення звітів. Перехресні посилання на контекстуальні фактори, такі як якість коду, динаміка команди та результат доставки, щоб отримати корисну інформацію для ефективного зменшення технічної заборгованості та забезпечення кращої якості коду...
Uplevel
uplevelteam.com
Uplevel — це цілісна система рішень для інженерних лідерів. Застосовуючи передове машинне навчання та науку про дані до інструментів і даних для спільної роботи, Uplevel виявляє та інтерпретує важкодоступні сигнали, які потрібні корпоративним організаціям для ефективного розподілу ресурсів, своєчасн...
Sleuth
sleuth.io
Засіб відстеження показників Accelerate/DORA від Sleuth дає менеджерам точне уявлення про ефективність доставки програмного забезпечення та розуміння того, де є вузькі місця. Розробникам подобається використовувати Sleuth, тому що він має весь контекст і функції для покращення показників. Sleuth інт...
Allstacks
allstacks.com
Allstacks використовує моделі машинного навчання для аналізу даних SDLC на предмет ризиків доставки та прогнозованих результатів для керівників інженерів. Наша платформа аналізу потоків цінностей висвітлює інформацію про всі ваші проекти та інструменти. Ми збираємо та аналізуємо дані про минулу робо...
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics встановлює стандарт успіху Salesforce завдяки безпечному, автоматизованому організаційному інтелектуальному використанню на основі ML. - Відстежуйте стан і продуктивність: миттєво отримайте цілісне уявлення про свою організацію. - Покращте безпеку: визначте ризики безпеки та відпов...
DevDynamics
devdynamics.ai
DevDynamics — це платформа інженерної аналітики, яка дозволяє керівникам інженерів вимірювати та вдосконалювати кожну частину процесу розробки програмного забезпечення. За допомогою DevDynamics ви можете: - вимірювати - за допомогою таких показників, як DORA, SPACE тощо; розуміти - за допомогою стат...
Plandek
plandek.com
Plandek — це інтелектуальна аналітична платформа, яка дозволяє технологічним командам надавати якісне програмне забезпечення швидше та більш передбачувано. Plandek дозволяє технологічним командам відстежувати та стимулювати їх вдосконалення та ділитися зрозумілими KPI із зацікавленими сторонами. Він...
Hatica
hatica.io
Інженерна аналітика для підвищення продуктивності розробників — Hatica надає командам інженерів інформаційні панелі для видимості роботи, практичну статистику та ефективні робочі процеси для підвищення продуктивності команди та взаємодії як у віддаленому, так і в офісному середовищі. Безкоштовні пла...
LinearB
linearb.io
LinearB є піонером і лідером у розробці платформ Software Engineering Intelligence (SEI) для сучасного підприємства. Понад 3000 інженерних лідерів у всьому світі довіряють LinearB для підвищення продуктивності команди, покращення досвіду розробників і передбачуваного виконання критично важливих прое...
Waydev
waydev.co
Використовуйте інформацію зі свого стеку інженерів, щоб пришвидшити швидкість, узгодити інженерну роботу з бізнес-пріоритетами та покращити видимість показників DORA вашої команди та показників SPACE Framework.