Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Snappr» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Snappr дає вам надзвичайні можливості для візуального вмісту. Snappr — це єдиний магазин для створення візуального контенту. Від фотосесії на вимогу до редагування за вимогою до автоматизації великих робочих процесів. Незалежно від того, чи потрібна вам одна галерея зображень чи мільйони, Snappr може це зробити.

Вебсайт: snappr.com

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