Альтернативи - SnapLogic

Apitally

apitally.io

Apitally пропонує просте рішення SaaS для моніторингу REST API з акцентом на конфіденційність даних і доступність. Його надзвичайно легко налаштувати та використовувати для нових і існуючих проектів за допомогою Python або Node.js і він ніколи не збирає конфіденційні дані. Моніторинг та аналітика тр...