Альтернативи - SnapComms

Cerkl

cerkl.com

Програмне забезпечення для внутрішнього зв’язку зроблено правильно Програмне забезпечення для внутрішнього зв’язку будь-якого розміру чи структури. Подивіться, як платформа Broadcast може допомогти вашій організації об’єднатися. Від електронної пошти до мобільного – ми допоможемо вам.