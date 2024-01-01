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Альтернативи - SMTP2GO

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...

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