WebCatalog

SMTP

SMTP

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Вебсайт: smtp.com

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SMTP is one of the early pioneers of cloud-based email services and is now part of Ziff Davis, Moz Group and Campaigner. From sophisticated email automation to cost-effective email infrastructure and relay solutions, we operate globally. The first company to offer web-based email as enterprise software and provide highly reliable delivery for large commercial senders, SMTP.com has a long history of innovation. SMTP’s ability to help large scale senders reach the inbox effectively is legendary. From sophisticated marketing automation for corporations to easy-to-use campaign management for smaller businesses; all of our solutions are backed with our top-line email delivery technology.

Категорії:

Business
Transactional Email Software

Вебсайт: smtp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SMTP». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

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Mailchimp

Mailchimp

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Brevo

Brevo

brevo.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Emma

Emma

myemma.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

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