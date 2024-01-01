SmatBot

SmatBot

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Вебсайт: smatbot.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SmatBot» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

SmatBot, дочірня компанія ByteQuark Solutions, є провідним гравцем в індустрії чат-ботів на основі штучного інтелекту з присутністю в США, на Близькому Сході та в Індії з понад 5000 активними користувачами. Наша багатоканальна багатомовна (понад 50 мов) платформа AI Chatbot — це простий у користуванні, не потребує кодування та багатофункціональний інструмент, який забезпечує миттєву підтримку в реальному часі за різними каналами (веб-сайт, мобільний додаток, Messenger, Instagram, WhatsApp, тощо). Деякі з наших можливостей включають: ✅ Залучення потенційних клієнтів, ✅ Підтримка клієнтів, ✅ Відповіді на поширені запитання, ✅ Онлайн-чат ✅ Маркетинг і рекламні повідомлення WhatsApp ✅ OCR-сканування, ✅ Перевірка OTP електронної пошти та SMS ✅ Відстеження Adwords, ✅ Відображення намірів ✅ Автоматизація на основі контексту. Найкраще для : ✅ D2C електронна комерція, ✅ Освіта ✅ Логістика ✅ Нерухомість ✅ Гостинність ✅ Охорона здоров'я ✅ Фінтех
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: smatbot.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SmatBot». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

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RingCentral

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