Smashing Magazine

Smashing Magazine

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Вебсайт: smashingmagazine.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Журнал про CSS, JavaScript, інтерфейс, доступність, UX і дизайн. Для розробників, дизайнерів і фронтенд інженерів.

Вебсайт: smashingmagazine.com

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