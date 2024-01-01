Альтернативи - Smash
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer – це інтернет-служба передачі комп’ютерних файлів у Нідерландах. Компанію заснували в 2009 році в Амстердамі Рінке Віссер, Бас Беренс і Налден. У жовтні 2018 року WeTransfer перезапустив свій додаток під назвою «Collect by WeTransfer». У травні 2020 року Індія заборонила додаток WeTransfe...
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
10Web
10web.io
Платформа WordPress на основі ШІ. Позначка Створіть свій веб-сайт за лічені хвилини за допомогою ШІ. Позначка Отримайте найшвидший хостинг на базі Google Cloud. Позначте Підвищте показник PageSpeed вашого веб-сайту до 90+.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство та цифрові продукти з власного веб-сайту. Поділіться своїми знаннями та заробіть. Додайте доступ лише для учасників до будь-якої частини вашого веб-сайту та приймайте платежі. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Wix, Notion тощо.
Relume
relume.io
Ми створили Relume Library, щоб допомогти фрілансерам, агентствам та іншим командам, які створюють веб-сайти на Webflow, заощадити час без шкоди для якості. Просто знайдіть серед 650+ готових компонентів, скопіюйте їх одним клацанням миші та вставте в будь-який проект Webflow. Попрощайтеся зі створе...
FastPixel.io
fastpixel.io
Швидший WordPress – це просто Усі найновіші технології щодо прискорення вашого веб-сайту акуратно упаковані в плагін для налаштування за 1 хвилину.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Letterdrop
letterdrop.com
Автоматизовані робочі процеси для створення та розповсюдження контенту. Розставляйте пріоритети для правильних ідей, плануйте свій календар і керуйте погодженнями • Перепрофілюйте вебінари, створюйте соціальні повідомлення та пишіть швидше за допомогою CMS із підтримкою штучного інтелекту • Опти...
Pastel
usepastel.com
Pastel — це найпростіший і найшвидший спосіб для веб-дизайнерів, розробників і агентств збирати відгуки про веб-сайти, які вони створюють.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, п...
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайт...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon — це гарно оформлений анімований набір іконок із потужною бібліотекою та нескінченними можливостями інтеграції. Кожна піктограма постачається у файлі Lottie, GIF, SVG, EPS та PNG. Крім того, користувачі можуть завантажувати грубий формат .json без елементів керування виразом Lordicon, а так...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Juicer
juicer.io
Поділіться своїми найкращими публікаціями на красивій стіні в соціальних мережах. Juicer допомагає об’єднати всі хештеги ваших брендів і дописи в соціальних мережах в єдину красиву стрічку соціальних мереж на вашому веб-сайті, дозволяючи вам легко модерувати та керувати своїм вмістом.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks — це візуальний конструктор сторінок без коду, який може створювати адаптивні веб-сторінки, що швидко завантажуються, використовуючи інтегровану бібліотеку дизайну, 13K піктограм + 100 карток стилів
Templately
templately.com
Templately — популярний плагін WordPress, який допомагає користувачам створювати заздалегідь розроблені шаблони для своїх веб-сайтів і керувати ними. Templately пропонує велику колекцію шаблонів для різних цілей, таких як блоги, бізнес-сайти, веб-сайти електронної комерції, портфоліо тощо. Ці шаблон...
WebzFactory
webzfactory.com
Створення неймовірних веб-сайтів для корпоративного світу, впливових осіб, особистих осіб, компаній, підприємців тощо. Організуйте свою найкращу роботу, яка просвітить вас, ваш бізнес і бренд
SubPage
subpage.app
SubPage пропонує комплексне рішення для веб-сайту вашого бізнесу, яке дозволяє командам створювати та підтримувати такі сторінки веб-сайту, як журнал змін, політики, сторінки кар’єри, блог тощо, без підтримки розробників. Це ідеальне доповнення до вашого конструктора веб-сайтів або платформи CMS. Ко...
ImbaChat
imbachat.com
Це безкоштовний плагін чату для веб-сайту. Цей чат забезпечує зв'язок між користувачами веб-сайту та ідеально підходить для веб-спільноти чи будь-якого іншого веб-сайту, який потребує спілкування користувачів. Інтеграція з October CMS, Wordpress, Opencart і Livestreet CMS. Чат доступний у двох варіа...
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja — це передовий постачальник понад 100 віджетів без коду, призначених для покращення роботи вашого веб-сайту та онлайн-магазину. Наші найсучасніші віджети пропонують бездоганну інтеграцію з будь-якою платформою SaaS, що робить нас найкращим вибором для компаній, які прагнуть розширити св...
Directorist
directorist.com
Плагін бізнес-каталогу Directorist спрощує процес створення галузевих стандартних масштабованих і орієнтованих на користувача бізнес-каталогів онлайн.
Weavy
weavy.com
Будівельні блоки наступного покоління для розробників. Weavy — це повний набір інструментів для розробників, який дозволяє додавати функції співпраці, продуктивності та спільноти до веб- і мобільних додатків за невелику частку вартості та часу. Наші API, SDK і набори інтерфейсу користувача для чату,...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...