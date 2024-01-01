Альтернативи - Smartrr

Appflow.ai

appflow.ai

Appflow.ai — це платформа аналітики підписок у додатку, яка включає в себе такі функції: · Ефективність міжплатформної підписки в одному місці · Когортний аналіз підписки та аналіз послідовності в режимі реального часу · A/B-тестування без кодування для ціноутворення та платного доступу · Без кодува...