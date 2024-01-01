Smart Assessor

Smart Assessor

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Вебсайт: smartassessor.co.uk

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Smart Assessor є лідером на ринку видатної технології електронного портфоліо, яка відстежує прогрес протягом усього шляху навчання для стандартів учнівства, стажування, NVQ, AEB, SQA, комерційних курсів і багато іншого. Smart Assessor поставляється «з коробки» як із рамковими кваліфікаціями, так і зі стандартами, які можна легко адаптувати для розробки індивідуальних курсів для роботодавця. Електронне портфоліо Smart Assessor використовується учнями, роботодавцями, оцінювачами, наставниками, інструкторами, спеціалістами з контролю якості та менеджерами для відстеження прогресу в знаннях, навичках і поведінці, управління навчанням зі знижкою 20% на робочому місці, моніторингу шлюзових оцінок, усунення паперових портфоліо з відповідністю аудиту Ofsted інформаційні панелі. Відзначене нагородами онлайн-портфоліо для учнів, щоб працювати зі своїми оцінювачами, наставниками та вчителями, щоб завершити свій курс без робіт. Учні можуть підтвердити свої навички, знання та поведінку, що перевіряється в електронному вигляді їхніми оцінювачами та роботодавцями. Стандарти роботодавця відстежують прогрес через шлюзи до кінцевої оцінки, рамки відстежують прогрес підрозділу, забезпечуючи успішне своєчасне завершення. Основні функції включають електронні форми, цифрові підписи, офлайн-додатки, інтелектуальні веб-конференц-зали, бібліотеку цифрових доказів, онлайн-ресурси, орієнтовані на учня заходи, онлайн-план інтерактивного навчання, інформаційну панель роботодавця, менеджер шлюзу, шаблони курсів, плани вибірки внутрішнього забезпечення якості, огляд планувальник, сканування навичок, EILP, карти прогресу та багато інших багатих функцій, щоб зробити вашу роботу видатною.

Вебсайт: smartassessor.co.uk

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